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卓榮泰陪高雄立委候選人拜票 要再拉近與總統選情距離

2019-12-18 19:40聯合報 記者蔡容喬謝梅芬／高雄即時報導

民進黨黨主席卓榮泰今在高雄行動中常會結束後，陪同立委候選人劉世芳李昆澤掃街拜票。卓榮泰說，中常會地點出來就是左營、三民區，正好幫劉世芳、李昆澤助選，「不是特別挑哪裡」，希望高雄所有席次都能好好守住，「選區調整，高雄已少掉一席，我們不能再少掉任何一席，大家要好好一起努力達標！」

媒體問卓榮泰對劉世芳和李昆澤兩人的選情有沒有很樂觀？卓回「看他們笑容（就知道了）」，不過現在還不是樂觀的時候，是要極力把自己往上堆疊，與總統的距離還要再拉近，「總統的支持度顯然比較高，立委部分還要再拉近，這是目前的工作階段」。

民進黨黨主席卓榮泰（右）今陪同高雄第5選區立委候選人李昆澤（左）搭上宣傳車掃街拜...
民進黨黨主席卓榮泰（右）今陪同高雄第5選區立委候選人李昆澤（左）搭上宣傳車掃街拜票。記者蔡容喬／攝影
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劉世芳卓榮泰李昆澤2020選舉2020選舉高雄市立委

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