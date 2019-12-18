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「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

蓮霧上市了！屏東縣佳冬鄉的蓮霧「透紅佳人」連續14年拿下農委會評選的百大精品，為了行銷屏東蓮霧，今年在百大精品的走秀現場，佳冬鄉農會總幹事林淑玲特別請人製作了一套時尚的蓮霧禮服穿在身上，果然驚豔全場，完全展現透紅佳人的全魅力，也為今年佳冬鄉的蓮霧打開知名度，她也預告明年初蓮霧還將遠銷加拿大。

佳冬鄉的蓮霧以「透紅佳人」為品牌，品質頗受稱道，今年初就有首銷加拿大的記錄，由於當地消費者反應不錯，預計下月來自南國的蓮霧又有遠征計畫。

除了外銷成果外，「透紅佳人」還連續14年入選農委會評選的百大精品，今年為行銷百大精品，農委會特別在台北舉行走秀記者會，佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了在走秀會場吸引眾人的目光，決定自己「撩下去」，穿上時尚的蓮霧禮服，大紅顏色不但喜氣十足，蓮霧造型的蓬蓬裙，更是吸睛。

「效果特別好」，她說，禮服是由朋友設計，原只是希望搭上時尚感，沒有想到行銷效果特別好，這下大家都記得百大精品有佳冬的蓮霧了」。

林淑玲表示，受前一陣子下雨影響，今年的蓮霧產期稍微晚了一些，不過今年的過年早，盛產期有機會搭上年節；由於今年溫差大，蓮霧容易出現裂果，因此農會也特別加強加工，除了入選10大伴手禮的蓮霧果乾外，未來還有果醬等預計明年6月上市，拓展蓮霧的多元通路。

屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了行銷佳冬蓮霧「透紅佳人」，特別把時尚的蓮霧造型服...
屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了行銷佳冬蓮霧「透紅佳人」，特別把時尚的蓮霧造型服裝穿在身上，驚豔全場。圖／林淑玲提供
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屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了行銷佳冬蓮霧「透紅佳人」，特別把時尚的蓮霧造型服...
屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了行銷佳冬蓮霧「透紅佳人」，特別把時尚的蓮霧造型服裝穿在身上，驚豔全場。圖／林淑玲提供
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農委會屏東縣

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