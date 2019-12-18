「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

蓮霧上市了！屏東縣佳冬鄉的蓮霧「透紅佳人」連續14年拿下農委會評選的百大精品，為了行銷屏東蓮霧，今年在百大精品的走秀現場，佳冬鄉農會總幹事林淑玲特別請人製作了一套時尚的蓮霧禮服穿在身上，果然驚豔全場，完全展現透紅佳人的全魅力，也為今年佳冬鄉的蓮霧打開知名度，她也預告明年初蓮霧還將遠銷加拿大。

佳冬鄉的蓮霧以「透紅佳人」為品牌，品質頗受稱道，今年初就有首銷加拿大的記錄，由於當地消費者反應不錯，預計下月來自南國的蓮霧又有遠征計畫。

除了外銷成果外，「透紅佳人」還連續14年入選農委會評選的百大精品，今年為行銷百大精品，農委會特別在台北舉行走秀記者會，佳冬鄉農會總幹事林淑玲為了在走秀會場吸引眾人的目光，決定自己「撩下去」，穿上時尚的蓮霧禮服，大紅顏色不但喜氣十足，蓮霧造型的蓬蓬裙，更是吸睛。

「效果特別好」，她說，禮服是由朋友設計，原只是希望搭上時尚感，沒有想到行銷效果特別好，這下大家都記得百大精品有佳冬的蓮霧了」。