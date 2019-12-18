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流落海外70多年日章旗 捐關懷台籍老兵協會

2019-12-18 18:23中央社 高雄18日電

流落海外70多年、寫著祝福的一面日章旗，今天返鄉捐贈給高雄市關懷台籍老兵文化協會，將規劃在高雄旗津戰爭與和平紀念公園主題館展出，讓民眾進一步見證台灣的戰爭歷史。

這面寫滿親友祝福出征平安話語的日章旗捐贈儀式，由高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長吳祝榮主持，並代表協會從協助的文史研究者王宗楠、日籍友人永山英樹手中接下日章旗。

吳祝榮表示，日章旗（日本國旗）是戰士出征前，親友寫下祝福平安歸鄉話語的旗子，伴隨士兵出征，如果不幸戰士陣亡，英靈會附在日章旗上找到回家的路。他感謝相關人員將這面流落美國等3國、70多年的日章旗送返鄉。

永山英樹情緒略顯激動表示，感謝這些協助日本作戰的台灣人，尤其是戰力強、由台灣原住民組成的高砂義勇隊；更感動終於協助讓這面流落海外的日章旗返鄉，讓外界了解這些偉大的事蹟。

90多歲、曾出征緬甸作戰的台籍老兵趙中秋也出席捐贈儀式，今天回憶當年3名好友一同到緬甸作戰5年，只有他倖存返鄉時，數度紅了眼眶。

這面寫有「多桑，請保重」的日章旗，於日治時期高砂義勇隊被送往南洋參戰時，曾伴隨花蓮秀林鄉富世村太魯閣族原住民深山金夫出征，但他戰死於新幾內亞，日章旗由一名參與當年戰爭的美軍從戰場帶回美國，再由孫子代為捐贈給戰後由一對美日聯姻夫妻創立的組織盂蘭盆社（OBON SOCIETY），協助歸還日軍遺物及協尋家屬。

旗子上寫有「深山金夫」的日章旗，經王宗楠與永山英樹根據旗面上訊息，對比片假名、地名及日治時期地址，推測出主人是住在秀林鄉富世村的太魯閣族人，花了2個月逐家詢問，終於找到旗子主人的今年高齡86歲許姓女兒。

對突然出現的父親遺物感到訝異，老婦人考量自己年事已高，決定將這面旗子捐贈給老兵文化協會保存及高雄戰爭與和平紀念公園主題館展出。

戰爭老兵太魯閣族

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