屏南養殖戶被販商倒帳8億 政府伸出低利貸款紓困援手

屏東縣沿海石斑養殖漁民今年接連被魚貨販運盤商倒債4次，累積金額高達8億元，受害養殖戶達400多人，養殖戶除組自救會向地檢署提告，因年關將屆，並求助農委會給予救急的低利貸款紓困；農委會副主委陳添壽昨天偕農業金融局南下枋寮鄉東海村活動中心與養殖戶座談，允研議由農金局給被倒帳漁民低利疏困貸款，並從制度面檢討及研議安全的養殖魚貨交易模式，對惡意倒帳業者，促請檢調單位加速查處。

屏東縣養殖漁業協會常務監事陳清烈說，國內養殖漁業長期以「池邊交易」為主，仰賴販運商的信用，但若不肖販運商惡意跳票，往往求償無門，建議政府建立第三方支付交易平台，以保障養殖戶；枋寮區漁會總幹事陳博華說，漁會希望將魚市場經營的共同運銷機制導入養殖業，業者跨出這一步雖不易，但可避免倒帳風險；立委蘇震清指出，養殖戶與販運商的池邊交易體制，牽涉到以往長久的交易習慣，在度過這波跳票難關後，會請農委會邀集養殖者開會討論。

屏東縣養殖漁業協會常務監事陳清烈會後決議，有養殖登記者，周轉金貸款利率1.29%，石斑魚養殖每公頃最高500萬元、鹹水養殖300萬元、淡水養殖200萬元，與一般針對漁民的貸款專案利率相同，但如無養殖登記，周轉金貸款利率約2%；受害戶找出相關票據後，最遲於明年3月底前交由屏東縣養殖漁業協會統整，作為貸款依據。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，屏東縣養殖水產品極度倚賴大陸市場，當大陸經濟減弱或政治干擾，往往影響產地魚價，甚至各級魚販收不到大陸端貨款，開給台灣養殖漁民的支票無法兌現，致養殖漁民經年辛苦付出卻血本無歸，縣府早已注意到相關情勢，近年積極推動發展永續漁業相關措施。

縣府說，在輔導養殖水產品升級上，包括向中央爭取沿海養殖生產區基礎建設，如海水供應站、推動屏東優質水產品雙標章認證、成立縣級檢驗中心等，並輔導成立在地優質水產加工廠和在地養殖團體成立採樣送檢服務中心，目的都在於降低養殖成本、提升養殖水產品質、商品價值及增加可行銷品項。