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民眾火！金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣議會發文要求縣府撥用莒光公園25號地，打算編列近10億預算興建議政大樓，此事引起民眾的強烈反彈，議題持續延燒，今天金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成等人率30多位村里長、代表與民眾到縣議會與縣府陳情，盼議會尊重民意，撤回議政大樓興建的土地撥用案，府會同心將莒光湖畔第25號地段打造共融式公園。

議會要花10億在公園用地蓋大樓，這議題近日在網路上延燒，目前金門立委候選人也都表態反對，包括國民黨籍立委陳玉珍、無黨籍立委候選人陳福海、陳滄江與台灣基進黨候選人洪正等人都在臉書公開表示反對縣議會佔用公園用地蓋議政大樓的立場。

表態反對的議員則有8人，分別是董森堡、歐陽儀雄、許玉昭、唐麗輝、蔡水游、張雲德、洪成發、陳志龍等人。

因為今日正值金城鎮代表會期間，在全體一致決議下，李誠智與陳天成率各代表與村里長，浩浩蕩蕩前往縣議會陳情，由議員李應文代表縣議會出面接下陳情書，議員董森堡、歐陽儀雄、唐麗輝與金門立委候選人陳滄江都到場聲援堅決反對的立場。

李誠智與陳天成都說，連日來接到很多民眾打來抗議與陳情，他們彙整民意後，向議會來陳情，主要有3訴求，盼議會撤回議政大樓興建之土地撥用案；府會同心在莒光湖畔第25號地段打造共融式公園；合理評估未來新議政大樓之使用需求，另覓新址。

李應文表示，這個案子目前還沒提進議會的正式議案，還沒排入大會裡，他提及「預算編列是縣府編的」，會將陳情書送到議員手上，讓大家做最後決定，希望可以圓融的解決。他也提及，議會年久失修，議員的研究室空間不夠，有漏水、壁癌現象，才會想要蓋新大樓。

對此，董森堡當場「打臉」回覆，他說，這案子的預算議會已經完成讀會，且排入總預算的議程，目前要進行分組審查，今年編了1千多萬預算，明年還會編4940萬，另外，整起的興建經費高達8億7千5百萬，總共約9億多預算；董森堡說，議會花了9千多萬興建的生活館是研究室加休息室，今年又編750萬的裝修工程費，還有漏水壁癌的整修費用近千萬，認為應該可以把年久失修的問題處理好，且每個議員幾乎有半樓層的空間。

歐陽儀雄也說，議會今年已經編1千萬做修繕，真的沒有急迫性做搬遷的必要，他強烈反對，歐陽儀雄認為此事，議會不夠尊重民意，沒有尊重當地居民的聲音，應該要開公聽會，讓全民來監督，否則原本負責監督預算的，卻做浪費公帑的事，實在是有愧民眾囑託。

陳滄江表示，這塊土地是碩果僅存的一塊淨土，他與鄉親共同呼籲，議會應該要開公聽會，徵求產官學民眾來做討論，建議此案先擱置，尊重民意，以民意為依歸。

金城鎮民代表群聚縣議會陳情，表達反對的聲音。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮民代表群聚縣議會陳情，表達反對的聲音。記者蔡家蓁/攝影
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金城鎮長李誠智（左三）與代表、村里長齊聚議會陳情，要求撤回議政大樓案，由議員李應...
金城鎮長李誠智（左三）與代表、村里長齊聚議會陳情，要求撤回議政大樓案，由議員李應文（左四）代表收下陳情書。記者蔡家蓁/攝影
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議員董森堡出具總預算書，表示議政大樓已排入總預算審查。記者蔡家蓁/攝影
議員董森堡出具總預算書，表示議政大樓已排入總預算審查。記者蔡家蓁/攝影
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