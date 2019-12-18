親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

財政拉警報 高市府：逾3千億負債7任市長累積

2019-12-18 05:31中央社 高雄17日電

高雄市財政局今天說，截至11月底，高雄市受限債務新台幣2451億元，含潛藏債務共3364億元，債務除了承接縣市合併高雄縣的債務267億元，其餘則是7任市長含代理市長所累積。

有關財政惡化問題，財政局長李樑堅告訴中央社記者，市府有成立「開源節流小組」，將加強招商引資、土地活化、爭取中央補助款及爭取修改財政收支劃分法，增加中央對地方的補助比例。

台北市長柯文哲多次批評前市長陳菊任內負債高達新台幣3000億元，還說那是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因，柯文哲要總統府秘書長陳菊開記者會說明高雄債務。

民進黨市議會黨團上午開記者會指前市長陳菊任內舉債1067億元，如果能得到像台北市一樣的統籌分配稅款及補助款等，高雄市就還有千億餘元剩餘款可以建設，批評北、高市長將高雄當提款機。

財政局發布新聞稿指出，截至11月底，高雄市實際債務除依公債法規範的受限債務2451億元外，另含潛藏債務913億元，共有3364億元。

財政局指出，高雄市3000多億元債務包含承接高雄縣（含公所）1年以上債務182億元、1年以下短期債務85億元外，其餘是7任市長（含3代理）任內所累積。

陳菊任內(96－106年)屬於公共債務法規範1年以上受限債務，共舉借1035.76億元，前市長蘇南成(78-79年）辦理公共設施保留地徵收的舉債408.98億元、前市長吳敦義(80-87年)舉債73.77億元、前市長謝長廷(88-93年)舉債595.51億元、前代理市長陳其邁及葉菊蘭（94-95年）共舉債119.53億元、前代理市長許立明（107年）舉債31.3億元。

至於韓國瑜部份，財政局說108年舉債預算數是65.46億元，109年舉債預算數是64.2億元。陳菊任內（96－106年）屬於公共債務法規範1年以上受限債務，共舉債1035.76億元，前市長蘇南成舉債408.98億元、前市長吳敦義舉債73.77億元、前市長謝長廷舉債595.51億元、前代理市長陳其邁及葉菊蘭舉債119.53億元、前代理市長許立明舉債31.3億元。

財政局指出，市府積極改善財政，但累積負債逾3000億元，不是馬上能夠解決，況且財政長期因人事成本占歲出比例超過50%、法定及非法定社福補助有百億元，歲出結構嚴重僵化，還面臨勞健保補助欠款償還、鐵路地下化以及前瞻基礎建設配合款支應的高峰期，還要兼顧市民既有社福以及路平水溝清疏等建設，無法在短期內以增加自有財源或減少支出的方式來弭平缺口，預算編列面臨嚴峻挑戰。

財政局說，財政負擔雖沉重但會堅守財政紀律，控管舉債數連續9年下降，109年度歲出入差短64.2億元，是縣市合併以來最低，強調債務控管從未懈怠。

債務高雄市陳菊

延伸閱讀

柯文哲轟陳菊負債3千億 高市府：前市長留下的...

和蔡英文聲量「黃金交叉」 柯文哲：那都一日行...

高市綠議員批柯含金湯匙 籲柯、韓勿把高雄當...

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

軌道交通頻傳利多 高屏互動緊密

2019-12-18 00:06

新一代高屏生活圈正成形？

2019-12-18 00:04

柯轟菊債留高雄 綠反批「含著金湯匙的市長」

2019-12-17 22:49

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

尿尿也要付錢？ 來看「尿尿城」音樂劇的黑色荒謬

2019-12-17 18:56

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

「東基百貨」連地瓜葉也賣 民眾可撿便宜兼做公益

2019-12-17 13:05

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47

迎接2020！義大跨年震撼彈 日本尺玉煙火彈來了

2019-12-17 12:43

國內首座！高科大離岸風電產業海事菁英訓練基地啟用

2019-12-17 12:14

改善候車環境 高雄市今年增設候車亭40座

2019-12-17 11:55

臭味不再！台糖啟動全台15座養豬場改造計劃

2019-12-17 11:38

中藥行二代兄妹接班 文創包裝開創中藥行新風貌

2019-12-17 11:33

果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

2019-12-17 07:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

歷經7年籌備 北市文山森林公園拚2021年完工

2019-12-17 20:48

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

阿里山山櫻花開了！楓葉及櫻花有機會一次滿足

2019-12-17 16:05

淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

2019-12-17 15:03

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

臭味不再！台糖啟動全台15座養豬場改造計劃

2019-12-17 11:38

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

2019-12-17 08:40

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

健康減重全勤免費！嘉義聖馬醫院推「享瘦健康班」

2019-12-17 09:14

美哭！新莊中港大排1公里璀璨燈海 爆出濃濃耶誕味

2019-12-17 13:14

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

2019-12-17 07:31

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間看這裡

2019-12-17 16:12

雲林跨年首部曲 邀身分證字號「P」回娘家

2019-12-17 10:58

北市最爛跑道 北市大天母操場爭取明年全面更新

2019-12-17 11:31

單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09

他說風雨中這點痛算什麼 基隆跨年主題曲「政治化」？

2019-12-17 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top