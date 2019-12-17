楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

明天是立委抽籤日，台中市副市長楊瓊瓔參選台中市第三選區立委，挑戰昔日對手無黨籍立委洪慈庸。楊瓊瓔今晚9點13分在臉書宣布請辭副市長，全心投入選戰。針對楊瓊瓔辭去副市長一職，洪慈庸今晚在臉書開直播回應，她說，她多次提醒楊辭職參選，但楊遲遲不辭，讓人以為眷戀副市長的權位，現在才辭是選情告急，為時已晚。

洪慈庸批評，楊瓊瓔去年底擔任副市長以來，就是為了選舉當副市長，她的市政行程機乎有7至8成集中在潭雅神后，她是潭雅神后的副市長，不是台中市的副市長，根本「醉翁之意不在酒」，不是真心想把市政做好。難怪盧秀燕市長施政滿意度倒數第二名，只贏過高雄市長韓國瑜，這跟用人有很大關係，因為副市長心不在市政，而是在選舉，市政當然不會好。

洪慈庸提到，楊瓊瓔身為政務官卻用「好立委」名義公開發言，已經113天，人民對於戀棧權位、利用行政資源、繼續領公帑和年終獎金，早已非常反感。而楊副市長接受國民黨提名、帶職參選立委，也已經35天，早已超過競選期間的大半時間。她多次提醒楊辭職參選，但楊遲遲未辭，不僅讓地方不滿，也讓楊的選情直下。

洪慈庸說，楊瓊瓔現在會辭去副市長職務，是因為選情告急，但辭不辭都「為時已晚」，對選情並沒有好處與加分，因為楊瓊櫻已經不值得大家信任了。

洪慈庸提到，他也要請楊候選人，誠懇地面對人民的質疑，作為中國國民黨的一員，能接受跑到中國聽訓的退將吳斯懷列在不分區名單嗎？能接受貴黨主席吳敦義先前主張簽訂和平協議嗎？如果進入國會，會和吳斯懷投下一樣的票嗎？