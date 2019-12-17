22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

高雄興達港區斥資77億擴建完成，啟用22年沒停過一艘遠洋漁船，被列入「蚊子港」名單，緊鄰港口的情人碼頭空無一人、設施老舊。高市立委第二選區民進黨候選人邱志偉主張興達港轉型遊艇碼頭；國民黨黃韻涵提議情人碼頭搭配海線旅遊規畫特色餐廳，台灣維新黨李柏融認為必要時填海造陸，拆除閒置港口。

高雄茄萣素有「烏魚故鄉」之名，早年烏魚產量冠全台。前高雄縣政府時代，爭取經費擴建興達遠洋漁港，因航道淤積與遠洋漁業生態改變導致漁港閒置，後來又爭取經費規畫情人碼頭，喊出「北有淡水漁人碼頭、南有茄萣情人碼頭」響亮口號，兩案皆失敗收場。

民進黨邱志偉表示，興達港擁有潮差小、交通便利、學研單位資源豐富、支援產業健全等優勢，中鋼離岸風電水下基礎進駐，海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程研發及驗證中心興建中，高雄海洋科技產業創新專區指日可待。邱主張，興達港區的「工11」產業用地闢為遊艇生產專區，另成立漁業生物科技園區導入漁產加工，興達港打造成休閒遊艇碼頭。

國民黨黃韻涵認為，興達港可往觀光產業聚落概念思考，現今觀光客不如預期，主因是缺乏配套措施，周遭交通與住宿皆不方便；蚵仔寮與南寮魚市場需要營造主題，可向新加坡學習如何規畫海線，發展觀光民宿吸引日韓觀光客。黃說，離岸風電及海洋科技產業創新專區，對地方沒帶來什麼經濟效益，情人碼頭可規畫特色餐廳，另搭配二仁溪、茄萣濕地、永安濕地等海岸線特色，打造品牌觀光之旅。