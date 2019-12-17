林士揚類藝術設計展 將網路世界喻為紅塵喧囂各種雜念

「資訊懸絲-林士揚類藝術設計展」即日起在高雄市林園圖書館展至12月31日，21件展覽作品亟具震撼性，來到展廳猶如進到異次元的世界中。林士揚以暗黑手法突顯畫風，其中12件油畫以具手感溫度的油畫媒材表現，刻劃出資訊時代下冰冷詭異的超現實景象，並以自身對東方哲學與宗教淺見融入於創作中，將網路世界比喻為紅塵喧囂的各種雜念，也藉由數位視覺探討自性、空性、虛實、內外等心境，反思人們機械性的直覺認知。

28歲的林士揚家鄉在高雄林園，是高雄師範大學視覺設計系碩士，專長平面設計、海報創作、古典西畫等，曾在故宮南院擔任美術編輯。曾獲德國紅點傳達設計獎、墨西哥海報雙年展、芬蘭拉赫第國際海報三年展、台灣國際平面設計獎、厄瓜多國際海報雙年展、烏克蘭國際海報雙年展、俄羅斯金蜂獎、深圳國際海報節、台灣海報新星獎等多國獎項，是年輕一代極具潛力的設計藝術家。

林士揚在接觸東方哲學思維後，放下對事物二元對立的觀念，體悟設計與藝術並非獨立、對立的個體，只是作品與觀者互動層度上的不同，本質而言都是透過視覺語言對外界傳達與創作者的意念。本展定位「類藝術設計展」，作品除了圖像上的設計意義外，他也嘗試藏入自身心理意向在其中的趣味，滿足公共議題中「設計」傳達的義務與個人「藝術」心境上的抒情。

林士揚為了這次家鄉的個展，12月6日請假為林園國中美術班學生導覽，今天也為林園國小四、五年級美術班的學生導覽。他表示，原本很擔心學生會看不懂自己的畫，但兩場導覽下來，發現小朋友都很聰明，一點就通。

林園國小學童黃苡晴說，最喜歡”心欲靜而思不止”這幅畫，因為士揚哥哥用東方文學的心經和佛像來表現，想法很特別。劉家丞則喜歡”脫垢離塵”這幅畫，覺得它表達一個人在瀑布下修練，但這瀑布是代表大量的資訊，好酷哦！