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新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25聯合報 記者翁禎霞蔡孟妤／屏東縣即時報導

屏東市人口去年跌破20萬之後，一直未見大回升，未來在高鐵等大建設的帶動下，都市能...
屏東市人口去年跌破20萬之後，一直未見大回升，未來在高鐵等大建設的帶動下，都市能否有新發展，倍受關注。記者翁禎霞／攝影
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交通部長林佳龍日前南下屏東曾預告，高鐵六塊厝設站後，將帶動高屏副都心慢慢成形，甚至可能形成「三鐵共站」，新的高屏生活圈立刻引發關注，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，未來高屏資源將會雙向流動，包括高榮總屏東分院、高鐵屏東站（六塊厝）、還有運動休閒產業園區等，對未來的盤算都是「高屏通吃」，新一代的高屏生活圈正在成形。

不過交通部長盤算的高鐵、台鐵及高捷「三鐵共站」能否成真？高雄市捷運局還是說得保守，捷運局長范揚材直言，高捷到屏東，還要看屏東縣府如何爭取，至少等完成可行性研究、財務分析等再講較適當，能否拍板定案，大概要2、3年後才會比較明朗。

以前屏東人得到高雄工作、就醫或是生活，老一輩人常以「過溪」形容奔走高雄，但是現在到屏東工作或休閒的高雄人也愈來愈多，光是縣府內就有不少官員來自高雄，日前縣府在河濱公園舉辦國際風箏節活動，參加的民眾有不少是高雄人，他們說「只隔了一條溪，到屏東玩很方便的」。

黃國維表示，過去許多資源都集中高雄，但現在有不少資源也慢慢移到屏東，以高雄榮總在屏東設分院為例，分院地點就位於目前的大武營區內，距離高屏大橋不到10分鐘，等於南高雄人過橋就會到達。

再以高鐵屏東站選定六塊厝來說，黃國維分析，六塊厝離屏東市區很近，也接近高雄市，未來高鐵屏東特定區內有住宅區、產業專用區、商業區等規畫，在高鐵、台鐵的帶動下，高雄人一樣可以到屏東搭高鐵，而且他有信心，未來的高鐵屏東站會排除目前左營站停車空間太小等缺點，還會大大提升轉乘的效能，交通部長林佳龍所提的「高屏副都市」，即是交通加乘的效果。

根據屏東縣警局交通隊統計，目前每天平均有8.5萬機車族來往高屏大橋，台鐵屏東站也統計，屏東站每天進出的旅客人次各約1萬人次，其中又以往返高屏最多，高屏早已是共同生活圈。

至於高鐵南延屏東拍板後，高雄捷運是否也會南延？屏東縣政府表示，目前的路網規畫由高市捷運局協助，送交通部核定後，就會展開可行性研究。至於佔地152.42公頃的高鐵屏東站特區與高雄僅一溪之隔，高屏如何更緊密，已受注目。

高雄榮總屏東分院即將進駐屏東，市區的大型看板讓許多人對屏東未來有新的想像。記者翁...
高雄榮總屏東分院即將進駐屏東，市區的大型看板讓許多人對屏東未來有新的想像。記者翁禎霞／攝影
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高雄榮總屏東分院即將進駐屏東，市區的大型看板讓許多人對屏東未來有新的想像。記者翁...
高雄榮總屏東分院即將進駐屏東，市區的大型看板讓許多人對屏東未來有新的想像。記者翁禎霞／攝影
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高鐵屏東站設在六塊厝，盤算就是「高屏通吃」，圖為六塊厝火車站。圖／本報資料照片
高鐵屏東站設在六塊厝，盤算就是「高屏通吃」，圖為六塊厝火車站。圖／本報資料照片
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屏東縣政府高鐵捷運

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