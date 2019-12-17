金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

台灣羽球男子雙打李洋與王齊麟今年世界排名迅速攀升至世界第七，更於上月在韓國光州大師賽中斬獲年度第四冠，順利拿下前進國際羽球聯賽最盛大的年終賽事資格。李洋今天返鄉拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯肯定他是「金門之光」，期望他能好好表現，挺進奧運，屆時縣府將會賽事，一起為他加油喝采。

金門縣籍羽球國手李洋今天拜會縣長楊鎮浯，在場陪同的人還有，金門縣教育處長羅德水、金酒公司董事長李增財、金門縣體育會理事長唐麗輝、副理事長許換生與李洋的父親李峻淯等人。

唐麗輝表示，李洋在2018年8月與李哲輝搭檔，代表中華隊參加雅加達亞運羽球賽勇奪銅牌，為中華隊拿下在亞洲運動會羽球比賽的第一面男雙獎牌。今年起，他與年輕羽球好手王齊麟搭檔，世界排名迅速攀升至第7。李洋除了克服競技場上種種困難以外，競技場外也都需依靠親情長年支持及選手堅持的熱情。

唐麗輝說，李洋在亞運會的大型賽事中獲得佳績，成為了李洋選手人生代表作，外界譽為台灣之光與金門之光。然而為了更進一步提升李洋選手在2020年東京奧運有傑出成績表現，目前規劃積極參與奧運積分賽。近期以爭取獲得參加2020東京奧運會資格為階段目標，最終則以在2020年東京奧運奪牌為總目標，都亟需金門鄉親及在地企業之相挺贊助。

李洋也表示，對於未來台灣羽球與金門當地羽球的推廣，他責無旁貸，李洋藉由2018亞運奪牌，並期許前進2020東京奧運，成為羽球運動在台灣與金門地區的重要推手與火車頭之一，他也有信心可以提升台灣羽球與金門酒廠在國際上的地位與曝光度。

楊鎮浯表示，體育代表一個地方的正面力量，李洋在運動場上的表現，堪稱是「金門之光」，希望李洋在場上的拚搏精神，能影響更多鄉親，激勵創造更多的「金門之光」。他也提及，上次李洋來拜會時曾贈送他一件球衣，楊鎮浯特別把球衣掛在縣長會客室牆上，希望到訪的賓客可以感受到金門精神。

李洋聽到楊鎮浯的稱讚，相當開心，此次又送上親筆簽名的球拍，供縣府紀念。