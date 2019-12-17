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尿尿也要付錢？ 來看「尿尿城」音樂劇的黑色荒謬

2019-12-17 18:56聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

「啥？尿尿也要付錢」，樹德科大表演藝術系2020春季展演百老匯音樂劇「尿尿城」，以黑色喜劇手法，描述一個嚴重缺水的國家，政府強制集中人民使用民營付費廁所的剝削行徑，全劇結合聲光科技、華麗舞蹈及現場樂隊演出，早鳥票12月19日中午12點起在兩廳院售票系統開賣。

「尿尿城」是第56屆東尼獎最大贏家，榮獲最佳導演、最佳劇本、最佳詞曲3項大獎，樹德科大演藝系經多方接洽，幸運取得劇本授權，明年3月13日晚上時7點30分、3月14日下午2點30分在高雄大東文化藝術中心演出。樹德科大主任秘書陳武雄表示，「尿尿城」能取得在台首演版權，顯示樹德科大演藝系已朝國際化發展。

演藝系主任俞秀青說，這齣音樂劇由導演李鈺玲與執行製作藍貝芝二位老師積極與美國紐約洽談，才有機會在台灣演出，將呈現2首音樂與8種舞風，挑戰演出團隊專業能力。

導演李鈺玲說，「尿尿城」描述在一個嚴重缺水的世界，政府強制人民集中到私人經營的付費廁所小便，便所公司把持權力，對窮人隨意剝削；後來劇中年輕管理員巧遇便所公司千金，兩人愛意還來不及增溫，受夠欺壓的窮人們卻爆發革命，改變這對情侶的命運。

學校表示，「尿尿城」音樂劇預訂12月19日中午起開放售票，明年元月20日前購買早鳥票可享75折優惠，學生票85折、兩廳院之友9折，另有「三人成行一起尿尿」套票1766元 (僅限700元席)，團體票另有8折到85折不等的優惠。

樹德科大「尿尿城」音樂劇明春公演，早鳥票19日中午起開賣。記者王昭月／攝影
樹德科大「尿尿城」音樂劇明春公演，早鳥票19日中午起開賣。記者王昭月／攝影
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音樂劇兩廳院售票

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