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屏東養殖業被倒8億元 農委會允低利紓困貸款

2019-12-17 18:18中央社 屏東縣17日電

受中國大陸經濟及兩岸關係停滯影響，屏東沿海養殖漁民今年連續被魚貨盤商倒債4次，總金額約新台幣8億元，農委會副主委陳添壽今天與養殖漁民座談，答應給予低利疏困貸款。

陳添壽今天率領漁業署及農業金融局人員南下枋寮鄉與養殖漁民座談，屏東縣政府人員及民進黨立委蘇震清也到場。

這波魚貨倒債風潮，屏東養殖業約有500多戶遭殃，占全部養殖業的1/3，不少被倒債養殖漁民到場參加座談會，陳添壽答應研議由農金局給被倒債漁民低利紓困貸款，農委會也會從制度面檢討及研議安全的養殖魚貨交易模式，而對於惡意倒帳業者，農委會將促請法務部及檢調單位加速查處。

屏東縣政府表示，過去屏東縣養殖水產品高度倚賴中國大陸市場，當中國大陸經濟減弱或政治干擾，往往影響產地魚價，甚至是各級魚販收不到大陸端貨款導致開給養殖漁民的支票跳票而無法兌現，致使養殖漁民經年辛苦付出卻血本無歸。

縣府表示，早就注意到相關情勢，近年積極輔導屏東縣養殖水產品升級，包括向中央爭取沿海養殖生產區基礎建設，如海水供應站、推動屏東優質水產品雙標章認證、成立縣級檢驗中心等，並輔導成立在地優質水產加工廠，及在地養殖團體成立採樣送檢服務中心，目的都在於降低養殖成本、提升養殖水產品質、商品價值及增加可行銷品項。

縣府指出，縣長潘孟安更帶領縣府團隊拓展美國、加拿大及新加坡等國外通路市場，以分散倚賴單一市場的風險；而屏東為颱風易侵襲地區，為減少颱風對養殖漁民造成的損失，屏東縣政府首創雨量參數型養殖保險，讓養殖漁民降低經營風險。

縣府表示，這波池邊交易魚貨盤商倒債風潮，源自中國大陸的倒債潮又快又急，中央政府及屏東縣政府將攜手合作，繼續推動水產行銷國際措施。

屏東縣政府漁民

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