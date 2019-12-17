影／越南大齡唇顎裂婦人 等待59年終於重綻笑顏

唇顎裂病患最佳的黃金治療時間是出生後一年半之內，越南廣義市一名阮姓婦人卻足足等了近60年才獲治療，重綻笑顏。前往越南進行海外義診的義大醫院顱顏及外傷外科主任陳建忠說，這是他執醫以來碰過最高齡的唇顎裂病患，其實阮婦只要花1小時接受手術，外貌就能改觀，過正常的生活，但她卻等待超過半世紀。

義大醫院2014年與越南公益組織微笑行動簽署合作意向書，連續5年前往越南為唇顎裂病人義務治療，今年適逢越南公益組織30周年，義大海外醫療團3個月內2度成行，與來自美、加、挪威、瑞典等10多國醫師在越南替182名唇顎裂病患手術，讓他們揮別容顏缺陷的陰霾。

參與義診的陳建忠主任表示，此行最特別的是碰到一名59阮女士，她先天唇顎裂，從小就因外貌怪異，躲在家裡足不出戶，沒上過學，無法工作，也不敢成家，最大的心願是當個正常人，吃東西不會從嘴巴掉出來，被當怪物，今年她弟弟得知有各國義診團來到越南，千里迢迢帶她接受治療，歷經90多分鐘的手術後，阮婦破裂的唇顎修補完整，她弟弟感動落淚。

帶隊的義大副院長鄭勝峯說，唇顎裂發生率約1/600，但越南人口是台灣的4倍，出生率是2倍，病患人數更高。陳建忠則表示，唇裂患者最佳的黃金治療時間是出生後3到6個月，顎裂患者是出生後9到18個月，愈早治療，成效愈優，不過越南醫療是開發中國家，醫療資源並不充足，很多唇顎裂患者還在等待治療契機。