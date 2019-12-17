金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

金門民眾上週日發起「公民野餐」活動，表達反對議會爭搶共融公園預定地。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門縣議會發文要求縣府撥用莒光公園25號地，打算編列近10億預算興建議政大樓，此事引起民眾的強烈反彈，繼日前有2千位民眾參與野餐，表達不滿述求後，今天浯江守護聯盟等單位再度發起「用民意包圍議會─反對新議政大樓」的網路連署活動，此外，立委陳玉珍與立委候選人陳滄江也都表達反對在此興建議政大樓，盼議會尊重民意。

金門縣議會去年斥資9580萬興建生活館尚未驗收，今年又發文要求縣府撥用莒光公園25號地，打算進行議政大樓的興建，此舉引發民怨，民眾藉著辦「公民野餐日」表達不爽，但縣議會今天只在在地官報刊登新聞稿，讓民眾看完。更是覺得議會打算「強渡關山」、「蓋定了」。

金門縣議會說明，新的議政園區打算蓋「議政大樓」、「莒光湖岸景觀工程」及「地下停車場工程」三部分； 還說「議政大樓」，將納入國際會議中心、演藝廳、展覽廳及圖書館等多功能空間設計； 地下停車場提供容納大型車輛、遊覽車、汽車、機車停車位，可有效解決金城鎮週邊交通及莒光樓停車位不足問題，地面上公園更可提供市民休憩、文化展演及節慶活動等多樣性用途，強調新議政大樓不僅是金門新地標，並可帶動金城鎮週邊地區整體發展。

尤其今天縣議會定期會進行聯席審查，只開了不到五分鐘就結束議程，不少民眾看完網路直播，更是罵聲連連，民眾許明恥就說「這種會議品質還想蓋大樓，欺負金門人啊！」。

目前表態反對在莒光湖畔興建議會大樓的有，議員董森堡、歐陽儀雄、許玉昭、唐麗輝、蔡水游、張雲德、洪成發等人，他們連同浯江守護聯盟、金門沒塑趴趴走、金門部落、金門縣戰地史蹟學會，今天在網路上共同發起連署，號召大家「用民意包圍議會，反對新議政大樓」。訴求包括「全面撤回莒光湖25號號地段撥用案； 莒光共融式公園即刻執行；好好開會，確實監督縣府施政預算」，強調不要用「共融公園」換取「府會共榮」！據了解，目前已有將近600多人參與連署。

對於這項議題，陳滄江表示，堅決反對，認為應該召開公聽會來聽取民意。台灣民眾黨金門後援會執行長盧冠宇也表達對議政大樓要蓋在莒光湖畔的不滿，他強調，不排除任何走進議會的可能，請大家有心裡準備。