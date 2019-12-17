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「東基百貨」連地瓜葉也賣 民眾可撿便宜兼做公益

2019-12-17 13:05聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

每年歲末年終舉辦的「東基百貨」開賣了，今年一樓服務台志工不僅準備滷味，連地瓜葉也...
每年歲末年終舉辦的「東基百貨」開賣了，今年一樓服務台志工不僅準備滷味，連地瓜葉也賣。記者羅紹平／攝影
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每年歲末年終舉辦的「東基百貨」開賣了！商品從滷味、二手衣物，甚至地瓜葉都有，連續4年都去「掃貨」的葉姓婦人說，樂得從中撿便宜，兼做公益；一位印尼看護從9樓逛到一樓，手提袋裡滿「戰利品」，印尼看護直說：「東西好便宜」。

今年邁入第14年的東基百貨昨天起一連兩天朝九晚五在東基醫院各樓層的單位負責在電梯口擺攤開賣，有二手衣物、二手玩具、印尼薑黃飯、水果、手作蛋糕及餅乾、現作鬆餅、紅豆湯圓、芭樂及滷味等。

今年一樓服務台的志工媽媽們除了繼續販售滷味，甚至連地瓜葉都拿出賣，一大包30元，一位志工媽媽吆喝著：「自家庭園種的，不噴藥，沒化肥，保證有機又養生」。

印尼看護表示，因她的雇主住在東基附近，雇主有告訴她東基百貨開賣，她就過來逛逛，東西便宜，忍不住一買再買。　

東基表示，截至去年東基百貨義賣所得累計總金額逾155萬元，最高紀錄是2014年的21萬多元，年平均也近12萬元，今年義賣所得扣除成本後，將捐給天主教「關山聖十字架療養院」，幫助修女們一臂之力。

去年推出手作蛋糕及餅乾大獲好評的陳護理長，今年準備了拉米蘇、杏仁薄片、堅果酥、布朗尼等8種口味的點心，在8樓內科病房走道擺「手作烘焙」攤位，即刻引發搶購，一下就全賣光。

印尼看護義賣

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