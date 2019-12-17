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14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄旗山天后宮管委會5名成員帶著媽祖神像單攻台灣最高峰玉山。記者徐白櫻／翻攝
高雄旗山天后宮管委會5名成員帶著媽祖神像單攻台灣最高峰玉山。記者徐白櫻／翻攝
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神明也能挑戰玉山！高雄旗山天后宮媽祖向信眾託夢說，想去台灣最高峰玉山「出巡」， 5名管委會成員承擔重任，帶著重達15公斤的神像裝備單攻玉山，一行人輪流背負神明，共花14小時單攻成功，挑戰團隊在海拔3952公尺的山巔留下感動畫面。

旗山天后宮歷史超過2百年，主祀神明是媽祖，所以地方人士俗稱「媽祖廟」。廟方人員說，上月神明向管委會副主委柯俊淵託夢說「想去玉山」，夢境讓管委會不知如何是好。

管委會成員中，林英宏、曾煌明、歐進雄、呂俊賢與陳榮泰決定幫神明圓夢，以單攻方式挑戰東北亞最高峰，其中4人有攀爬百岳經驗、1人沒有。決定挑戰玉山後，5人開始利用時間鍛鍊體力，天天背負50公斤石頭攀爬旗尾山（海拔 318公尺），行前訓練共花2星期。

呂俊賢表示，天后宮團隊14日晚上從高雄出發，隔日凌晨1點50分抵達山上停車場，因夜深沒有接駁車可搭，眾人徒步抵達塔塔加登山口，之後步行8.5公里到排雲山莊，稍事休息後直上三角點，下午4點返回登山口，來回共花14小時。

呂俊賢說，放置神像的壓克力板與基座總重15、16公斤，眾人每3公里必須換手，抵達三角點之前的碎石坡陡峭又危險，再加上個人裝備，真的很辛苦。

「感謝神明一路相助與扶持！」呂俊賢說，所幸沿途遇上兩名熱心山友協助背負，登頂那刻，全身輕鬆無比，不僅眼前美景令人感動，完成任務的成就感更是充滿胸臆，大家真的辦到了，成功帶著媽祖到達台灣最高峰。

旗山天后宮登山隊成員說，媽祖神像連同擔架基座重達15公斤，眾人輪流背負。記者徐白...
旗山天后宮登山隊成員說，媽祖神像連同擔架基座重達15公斤，眾人輪流背負。記者徐白櫻／翻攝
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旗山天后宮媽祖挑戰台灣最高峰玉山成功。記者徐白櫻／翻攝
旗山天后宮媽祖挑戰台灣最高峰玉山成功。記者徐白櫻／翻攝
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在管委會成員努力下，旗山天后宮媽祖神像在台灣最高峰玉山留下珍貴畫面。記者徐白櫻／...
在管委會成員努力下，旗山天后宮媽祖神像在台灣最高峰玉山留下珍貴畫面。記者徐白櫻／翻攝
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玉山媽祖天后宮

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