14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

高雄旗山天后宮管委會5名成員帶著媽祖神像單攻台灣最高峰玉山。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 神明也能挑戰玉山！高雄旗山天后宮媽祖向信眾託夢說，想去台灣最高峰玉山「出巡」， 5名管委會成員承擔重任，帶著重達15公斤的神像裝備單攻玉山，一行人輪流背負神明，共花14小時單攻成功，挑戰團隊在海拔3952公尺的山巔留下感動畫面。

旗山天后宮歷史超過2百年，主祀神明是媽祖，所以地方人士俗稱「媽祖廟」。廟方人員說，上月神明向管委會副主委柯俊淵託夢說「想去玉山」，夢境讓管委會不知如何是好。

管委會成員中，林英宏、曾煌明、歐進雄、呂俊賢與陳榮泰決定幫神明圓夢，以單攻方式挑戰東北亞最高峰，其中4人有攀爬百岳經驗、1人沒有。決定挑戰玉山後，5人開始利用時間鍛鍊體力，天天背負50公斤石頭攀爬旗尾山（海拔 318公尺），行前訓練共花2星期。

呂俊賢表示，天后宮團隊14日晚上從高雄出發，隔日凌晨1點50分抵達山上停車場，因夜深沒有接駁車可搭，眾人徒步抵達塔塔加登山口，之後步行8.5公里到排雲山莊，稍事休息後直上三角點，下午4點返回登山口，來回共花14小時。

呂俊賢說，放置神像的壓克力板與基座總重15、16公斤，眾人每3公里必須換手，抵達三角點之前的碎石坡陡峭又危險，再加上個人裝備，真的很辛苦。