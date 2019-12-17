國內首座！高科大離岸風電產業海事菁英訓練基地啟用

高雄科技大學今天在旗津校區，舉辦「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」啟用暨揭牌典禮，成為國內首座、並獲得國際風能組織GWO在台灣第一所發證的大學。教育部長潘文忠表示，此基地由前瞻計畫技職優化實作環境補助建置，未來將配合國家綠色能源政策，培育離岸風電相關產業所需人才，並獲國際認證。

教育部長潘文忠、技職司司長楊玉惠、交通部航港局局長郭添貴、GWO主席Jakob Lau Holst等人，出席啟用典禮。高科大校長楊慶煜表示，離岸風電產業海事工程菁英訓練基地為教育部大型優化技職校院實作環境計畫補助，基地包含12米高塔、人員接駁平台、海上求生及滅火廠設備升級與2間風電專業教室。目前高科大也有18位具備GWO BST認證種子教師，及10位GWO BTT認證種子教師，同步也聘請歐洲離岸風電國際訓練專家至本校授課輔導並協助培訓。

潘文忠表示，為推行綠色能源政策，發展離岸風電，教育部特別從前瞻建設經費中，提撥經費補助技專校院提升教學實作環境。高科大「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」，經過國際風能組織GWO專業認證，是高規格標準，可以培育國內離岸風電相關產業所需人才。

高科大海事學院院長連長華表示，高科大已開設海事風電工程碩士學分學程，也在各系所設計相關課程，幫助學生在畢業前取得國際證照；業界若有需要，也可以開設專班，經過48小時課程取得國際證照。

高科大目前已與達德能源、沃旭能源、CIP、台船、金屬工業中心、船舶中心等單位簽署合作備忘錄，共同發展培育離岸風電職場所需菁英人才。此次藉由基地開幕，宣示學生在校階段就能取得職場證書，快速累積離岸風電實際場域中實戰經驗，務求在畢業後能成為產業所需的即戰力。