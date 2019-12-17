改善候車環境 高雄市今年增設候車亭40座

高齡化時代來臨，市府交通局為提升公共運輸服務品質、改善公車候車環境，今年已完成增設候車亭40座及候車椅60座，預計明年再持續建置至少40座候車亭及70座候車椅，持續加強建置偏郊地區候車設施，拉近城鄉差距。

南部地區因夏季氣候炙熱，常會影響外出搭乘公車意願，為讓搭車民眾有舒適的候車環境，交通局依據各站現地條件及民眾需求站位，因地制宜建置合適的候車亭型式，並針對因行人通行空間不足及店家營業與進出因素，而無法設置候車亭的公車站位，交通局也評估增設雙人或單人候車椅，讓候車民眾減少日曬及枯站等車之苦。

高雄市呂小姐說，有的公車站位只有站牌，有候車亭後可以遮風避雨，老人家出門搭公車也有新的坐椅可坐，希望以後能多蓋候車亭設施。

交通局表示，高雄幅員廣大，為解決偏郊地區腹地不足之問題，近年藉由候車亭基礎型式調整，並設計小型懸臂式候車亭，提升偏郊地區候車設施設置彈性，近3年原縣轄區候車亭共建置66座，建置成長率達44.6%，有效照顧偏郊地區年長者並拉近城鄉差距。