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臭味不再！台糖啟動全台15座養豬場改造計劃

2019-12-17 11:38聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台糖將進行全台15座養豬場的改建。圖/台糖提供
台糖將進行全台15座養豬場的改建。圖/台糖提供
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台糖目前正啟動全台16座養豬場的改建計畫，未來將採用水簾密閉式的養豬場，附近再也聞不到臭味，而且產生的廢棄物可以循環再利用，但是目前包括嘉義與屏東的9座養豬場都面臨到民眾抗議的問題，無法取得地方政府的改建許可。

16座養豬場的改建經費高達107億元，台糖上午同時啟動廉政平台，台糖董事長陳昭義表示，希望能夠在最透明的情況下完成工程。

改建計畫預計分為兩期執行，在110年完工，但是目前第一期7座養豬場的招標就面臨問題，已經連續兩次招標都只有一家廠商投標，且資格未達審議委員會的要求而流標；台灣透明組織協會理事蕭宏金表示，可能是在廉政實施的初期，大家都太謹慎，將標準訂的嚴格一些。

送包括陳昭義、蕭宏金、台南地檢署檢察長林錦村、廉政署南調組組長黃元冠、經濟部政風處處長楊石金等人都參與了廉政平台的啟動儀式。

台糖是全台灣規模最大的養豬單位，目前在台中以南各縣市共有17座養豬場，養足數量超過20萬頭，其中除了屏東東海豐是新建的不需要改建之外，還有屏東的六塊厝養豬場，因為有高鐵延伸的問題，屏東縣政府反對六塊厝繼續作為養豬場，其他15座都將進行改建。

台糖表示，目前的養豬場都是開放式的，雖然經常的清洗，仍然會有臭味外溢，新的養豬場採取水簾密閉式，而且廢棄物都會經過處理做為沼氣發電，處理過的廢水也將作為灌溉之用，因為減少清洗每頭豬每天的用水量可以從30公升降低到5公升，屋頂還設有太陽能板。

同時未來也會注意到動物福利及防疫問題，像是目前母豬的活動空間大約只有1、2平方公尺，改建後大約有6平方公尺，而且整個數豬舍都有防疫牆阻隔。

台糖表示，雖然是舊有的養豬場改建，但是仍必須通過地方政府的農業允許使用申請，但是卻遇到地方的反對，目前包括台中、雲林、台南的6座養豬場都已經取得許可，但是嘉義與屏東的9埸仍然在努力中，主要是地方有少數民眾要求養豬場搬遷，會持續溝通。

台糖將進行全台15座養豬場的改建。圖/台糖提供
台糖將進行全台15座養豬場的改建。圖/台糖提供
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台糖上午啟動廉政平台。記者修瑞瑩/攝影
台糖上午啟動廉政平台。記者修瑞瑩/攝影
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新式的母豬分娩室讓母豬的活動空間更大。圖/台糖提供
新式的母豬分娩室讓母豬的活動空間更大。圖/台糖提供
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養豬場屏東縣政府嘉義

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