果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

在果菜市場工作超過20年的屏東市農友黃俊豪，去年辭去工作當農夫專心種辣椒及茄子，黃說在當拍賣員時，就鼓勵農民重視農產安全性，自己當農夫更要以身作則，申請產銷履歷驗證。最近辣椒進入盛產階段，以銷往量販超市為主，次級品將做成辣椒醬販售，成了不錯的「綠金」收入。

42歲的黃俊豪在果菜市場待了將近20年，當過理貨員、管理員及拍賣員，家中原本就是務農，過去平常上班之餘也會到田裡幫忙。黃俊豪說，去年租用網室進行栽種，目前辣椒有2分地，茄子有3.5分地，雖然兩種作物都不難種，但對肥培管理及病蟲害防治特別用心。

他說，遇到不懂的地方就請教農改場的專家，相當留意排水的問題，所以要做高畦，遇上大雨舊能讓雨水順利流出。而網室栽種缺乏授粉媒介，於是養了蜜蜂授粉，管理得當一片翠綠的辣椒田下，掛著一排的綠色辣椒，等待轉紅時就能採收。

黃俊豪表示，平均一個星期採收2到3次，一次大約2百到3百公斤，採辣椒的時間較彈性以早上較佳，採收後分級冷藏送到量販通路，價格都還算穩定，有些品相較差的次級品，將來準備自製辣椒醬。