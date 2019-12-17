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果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

2019-12-17 07:31聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

在果菜市場工作超過20年的屏東市農友黃俊豪，去年辭去工作當農夫專心種辣椒及茄子，黃說在當拍賣員時，就鼓勵農民重視農產安全性，自己當農夫更要以身作則，申請產銷履歷驗證。最近辣椒進入盛產階段，以銷往量販超市為主，次級品將做成辣椒醬販售，成了不錯的「綠金」收入。

42歲的黃俊豪在果菜市場待了將近20年，當過理貨員、管理員及拍賣員，家中原本就是務農，過去平常上班之餘也會到田裡幫忙。黃俊豪說，去年租用網室進行栽種，目前辣椒有2分地，茄子有3.5分地，雖然兩種作物都不難種，但對肥培管理及病蟲害防治特別用心。

他說，遇到不懂的地方就請教農改場的專家，相當留意排水的問題，所以要做高畦，遇上大雨舊能讓雨水順利流出。而網室栽種缺乏授粉媒介，於是養了蜜蜂授粉，管理得當一片翠綠的辣椒田下，掛著一排的綠色辣椒，等待轉紅時就能採收。

黃俊豪表示，平均一個星期採收2到3次，一次大約2百到3百公斤，採辣椒的時間較彈性以早上較佳，採收後分級冷藏送到量販通路，價格都還算穩定，有些品相較差的次級品，將來準備自製辣椒醬。

由於長年在果菜市場工作，黃俊豪心裡清楚蔬果安全的重要性，在當拍賣員時，就經常鼓勵農民種出高品質和安全的農產品，如今自己當農夫，黃俊豪說更要以身作則，辣椒及茄子皆獲產銷履歷認證，要讓消費者能吃得安心。

屏東市農友黃俊豪，曾在果菜市場工作近20年，去年辭職從農種辣椒獲產銷履歷，要讓消...
屏東市農友黃俊豪，曾在果菜市場工作近20年，去年辭職從農種辣椒獲產銷履歷，要讓消費者能吃得安心。記者江國豪／攝影
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屏東市農友黃俊豪，曾在果菜市場工作近20年，去年辭職從農種辣椒獲產銷履歷，要讓消...
屏東市農友黃俊豪，曾在果菜市場工作近20年，去年辭職從農種辣椒獲產銷履歷，要讓消費者能吃得安心。記者江國豪／攝影
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農民履歷

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