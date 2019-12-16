八八風災後觀光蕭條如何解 邱議瑩、王齡嬌他們這樣說

高市立委第一選區包含不少以觀光產業為主的行政區，八八風災過去10年，觀光業元氣尚未恢復。綠營候選人邱議瑩主張改善交通刺激觀光，藍營王齡嬌則提議以生態旅遊吸引日韓遊客到高雄，另有親民黨黃綉晶認為，可用戲劇取景的行銷手法吸引人潮。

八八風災後，山區溫泉受創，高雄山區南橫公路交通中斷10年尚未全線通車，連帶影響沿線觀光，六龜、甲仙、茂林等地觀光業至今未復原，旗山、美濃人潮集中在假日。第一選區五位候選人，各提出不同見解，盼促進觀光回溫。

民進黨邱議瑩指出，她推動國10延伸六龜、台86快速道路延伸內門，兩案皆已成形，未來會持續推動地方特色文化活動，如美濃白玉蘿蔔季、六龜賞梅、茂林紫斑蝶文化季等活動，另鼓勵地方創生計畫，帶動地方經濟發展。

民眾黨羅鼎城認為，交通不便是高雄發展觀光的阻礙，公車班次過少，背包客不得其門而入，目前民宿受農牧用地管制影響，大多為非法，旅行社找不到合法民宿推動行程，應妥善規畫「農業休閒區」合法設立民宿，加強管理、汰除不良業者建立觀光品牌。

國民黨王齡嬌表示，她主張發展高雄山城生態旅遊，以賞蝶、步道森林浴、溯溪等戶外探索活動吸引日韓遊客來高雄觀光。親民黨黃綉晶認為，14個行政區應該資源共享交流互助，透過電影或電視劇取景拍攝，藉此吸引觀光客、行銷各區物產。