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高捷旗津線擬循過港隧道 議會盼結合再造工程

2019-12-16 22:05中央社 高雄16日電

高市府捷運局規劃推動捷運旗津線，擬從目前西子灣捷運站穿越港區進入旗津區，循新闢的...
高市府捷運局規劃推動捷運旗津線，擬從目前西子灣捷運站穿越港區進入旗津區，循新闢的過港隧道接環狀輕軌C14站，全線約7.5公里，市議會盼捷運結合旗津再造工程帶動繁榮。圖／聯合報系資料照片
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高市府捷運局規劃推動捷運旗津線，擬從目前西子灣捷運站穿越港區進入旗津區，循新闢的過港隧道接環狀輕軌C14站，全線約7.5公里，市議會盼捷運結合旗津再造工程帶動繁榮。

捷運局辦理「高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業顧問服務案」成果含旗津線，路線規劃東起於凱旋四路環狀輕軌C4站（凱旋中華站），行經凱旋四路、擴建路、第二過港隧道、旗津二路及三路、廟前路等，止於橘線O1站（西子灣站）/環狀輕軌C14站（哈瑪星站），長7.5公里將設置9座車站。

民進黨市議員簡煥宗及國民黨市議員蔡金晏促捷運工程要配合新闢過港隧道，且結合旗津再造工程，尤其旗津有很多公有土地，是延遲旗津發展的原因之一，盼用都市計畫土地解編方式，加速土地開發進度。

捷運局長范揚材指出，配合亞洲新灣區及旗津觀光大島的建設計畫，旗津線可將亞灣及駁二特區的旅遊景點連接到旗津，包括廟前街商圈、旗津海水浴場、風車公園等，並可服務中島加工出口區的通勤旅次，屬於多功能服務路線。

捷運局內部評估可行性研究計畫，預計明年完成，一旦經中央核定就能進入綜合規劃及環評階段，估計進入工程設計及施工可能需逾5年。

捷運局今天晚上在旗津區公所大禮堂舉辦「高雄捷運旗津線可行性研究說明會」，現場吸引逾百名民眾關切。

捷運

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