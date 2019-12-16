影／韓國瑜體驗搬魚卸貨 保證「捍衛漁權絕不退讓」

國民黨總統候選人韓國瑜今天傍晚到小港區漁會，他穿上雨鞋，體驗卸魚搬貨，當場搬了3箱，看得在旁的韓粉興奮鼓掌，並高喊總統好。韓表示，未來如果當選，也願意重新檢討，台灣的漁業三法，為何引發那麼多民怨，對於捍衛漁民權益，更是絕不退讓。

韓國瑜昨由立委候選人陳麗娜、高雄市議員曾麗燕，競辦執行長林國正及國民黨高雄市黨部主委莊啟旺陪同參訪小港區漁會，他人還沒到瑜，現場就圍聚大批著國旗裝的韓粉恭候，一下車，韓粉更是高喊「總統好」。

韓國瑜除體驗搬魚貨，也品嘗香煎秋刀魚，他笑稱，不來不知道，一 問嚇一跳，台灣的漁業漁民這麼厲害，秋刀魚捕獲量全世界

第一，魷魚也是全世界第一。

韓表示，台灣一年消費秋刀魚大概在五萬噸左右，但捕了十幾萬噸怎麼辦？那一定要外銷，所以未來政府對漁業的政策，一定會創造一個良好和諧的環境，獲利穩定的通路，讓水產品可以大量地外銷。

他另表示，漁業三法通過後，很多漁民哇哇叫，大家都很辛苦，未來他願意重新檢討，台灣的漁業三法為什麼造成漁民這麼多的抱怨。在漁權方面，對漁民在台灣的經濟海域以及公海捕魚的權利，身為中華民國的總統與立法委員也責無旁貸，「捍衛漁民的權利，這一點，我們絕對不會讓步」。

韓國瑜除感謝漁民對台灣經濟的貢獻，也保證未來水產品、畜產品，雞蛋、鴨肉、鵝肉豬肉，都會找到比較好的通路拚外銷，他絕對會做一個「負責任」的政府，會帶頭往前衝，絕不會不管農漁民。