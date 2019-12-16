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ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣沿海鄉鎮是石斑魚養殖重鎮，馬英九執政時期和大陸簽訂ECFA、喊出「石斑魚產值倍增」，在沿海傳統綠營票倉搶走不少綠營選票；ECFA明年9月屆滿10年，屏東縣養殖業網路社群最近出現一則「警訊」，指ECFA屆滿10年時，海峽兩岸若未提出需要超過10年的過渡期來協商「貨貿」 和「服貿」等主協定，架構協議將自然失效，這則訊息也攪動著養殖戶的總統選票動向。

「石斑養殖池邊價現已逼近成本了，若兩岸關係緊繃取消免稅，販運商勢必將成本轉嫁養殖戶，怎不讓人忐忑！」屏東縣陳姓養殖業者說，網傳ECFA明年到期，台灣對「兩岸貨貿協議」與「兩岸服貿協議」若遲遲不推，大陸有正當理由終止，數百項農、漁產品的免稅優惠將取消；屏東縣石斑魚養殖業九成市場靠外銷港澳和大陸，上千家庭靠此維生，讓養殖戶對下月的總統大選，陷入「顧肚子」和「顧佛祖」的掙扎。

對這則攸關石斑魚養殖業者未來生計的訊息，支持藍軍的養殖戶有如撿到槍，指若蔡英文連任，兩岸政治局勢會比現在更緊繃且鎮嚴峻 ，屆時自動失效的可能極高，加上大陸沿海石斑養殖業興起，一旦取消關稅，勢必衝擊台灣石斑角產業；綠營支持者則認為這是藍軍支持者的選舉政治操作，大陸若是藉ECFA早收清單「養、套、殺」方式打擊台灣石斑魚產業，更會激起台灣人憤怒。

屏東縣養殖漁業協會陳姓理事說，港澳和大陸龐大的餐飲市場，造就台灣的石斑魚養殖業，大陸沿海養殖興起，涵蓋青斑、龍膽石斑和以龍膽石斑跟老虎斑混種養成「龍虎斑」，仍供不應求，還要從東南亞國家進口，台灣若失去免關稅優勢，將失去競爭力，建議政府盡早因應；至次明年總統大選，養殖戶心中各有一把尺。

屏東縣是石斑魚養殖業重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸，ECFA明年到期是否會因兩岸...
屏東縣是石斑魚養殖業重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸，ECFA明年到期是否會因兩岸關係緊繃生變，讓養殖戶對下月的總統大選陷入「顧肚子」和「顧佛祖」的抉擇。記者潘欣中／攝影
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屏東縣ECFA服貿

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