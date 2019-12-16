ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

屏東縣沿海鄉鎮是石斑魚養殖重鎮，馬英九執政時期和大陸簽訂ECFA、喊出「石斑魚產值倍增」，在沿海傳統綠營票倉搶走不少綠營選票；ECFA明年9月屆滿10年，屏東縣養殖業網路社群最近出現一則「警訊」，指ECFA屆滿10年時，海峽兩岸若未提出需要超過10年的過渡期來協商「貨貿」 和「服貿」等主協定，架構協議將自然失效，這則訊息也攪動著養殖戶的總統選票動向。

「石斑養殖池邊價現已逼近成本了，若兩岸關係緊繃取消免稅，販運商勢必將成本轉嫁養殖戶，怎不讓人忐忑！」屏東縣陳姓養殖業者說，網傳ECFA明年到期，台灣對「兩岸貨貿協議」與「兩岸服貿協議」若遲遲不推，大陸有正當理由終止，數百項農、漁產品的免稅優惠將取消；屏東縣石斑魚養殖業九成市場靠外銷港澳和大陸，上千家庭靠此維生，讓養殖戶對下月的總統大選，陷入「顧肚子」和「顧佛祖」的掙扎。

對這則攸關石斑魚養殖業者未來生計的訊息，支持藍軍的養殖戶有如撿到槍，指若蔡英文連任，兩岸政治局勢會比現在更緊繃且鎮嚴峻 ，屆時自動失效的可能極高，加上大陸沿海石斑養殖業興起，一旦取消關稅，勢必衝擊台灣石斑角產業；綠營支持者則認為這是藍軍支持者的選舉政治操作，大陸若是藉ECFA早收清單「養、套、殺」方式打擊台灣石斑魚產業，更會激起台灣人憤怒。