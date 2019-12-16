藍營批綠奧步不斷 投票當天可能會假車禍大停電

台南市議會國民黨團今天舉辦「請選民向傲慢囂張的民進黨說不」記者會。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

台南市議會國民黨團今天舉辦「請選民向傲慢囂張的民進黨說不」記者會，表示最近綠營的表現荒腔走板，連主管選務的內政部次長陳宗彥都公開說「投給小黨是浪費」，完全不尊重民主，也顯示了民進黨一黨獨大傲慢與囂張的心態，呼籲選民睜大眼睛，用選票下架民進黨，立委部分一定要有藍軍當選，才能制衡。

參選台南市立委第五選區的議員蔡淑惠也表示，民進黨一直放出各種民調，顯示支持度超越藍軍，「如果民調真的這麼好，需要用這麼多奧步嗎」，讓人懷疑，投票日接近，傳出投票日當天可能會有假車禍及大停電等事故，要嫁禍給藍軍，選民一定要準備好手機錄影保存真相。

對於國民黨的批評，陳宗彥已在臉書上表示「說明政黨票一事的說法不慎，導致外界觀感不佳，本人特此澄清與致歉」，而台南市蔡賴競總則不願多做回應。

市議會黨團今天在書記長蔡育輝帶領下，手上舉著「向囂張傲慢的陳宗彥、管碧玲、吳秉叡言論說不」、「網路霸凌殘害忠良」、「選舉奧步抹黑造謠」、「反對1450網軍東廠」等看板，舉辦記者會。

黨團指出，不只陳宗彥的做法有違行政中立，之前立委管碧玲還發出廣告，指高雄市民因為選出韓國瑜當市長，所以對不起台灣人，罵韓是落跑市長，但當初賴清德也是市長當到一半，還不進議會，害登革熱疫情延燒，死亡112人，台南市人選出賴清德，是不是也對不起台灣人。

還有立委秉叡當初也表示支持一例一休，要選民「不爽就不要投給民進黨」，這些發言都非常傲慢，難以想像。

蔡育輝指出，民進黨在立法院有66席，賴清德這位落跑台南前市長輔選時還跟選民哭訴要給民進黨一口氣，不讓在野黨有監督的機會，完全執政的民進黨燒煤發電，南部的天空都是一片灰，呼吸被毒死，水庫種電，喝水被毒死，選民還要讓民進黨一黨獨大嗎？自從他投入立委選戰，對手送白鐵便當盒，卻誣指他送塑膠便當盒賄選，現在國民黨後壁黨部被人放炸彈，對手又說是韓粉做的，對手之前就被民進黨內參與初選者告賄選，他也到地檢署按鈴，結果直到今日也不見檢方有任何動作，難道是要放縱選舉奧步百出嗎？