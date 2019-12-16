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綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

文化局前機要秘書林宜靜上周調升為觀光局主秘，但被綠營質疑是「夫人干政」。國民黨高雄市議員邱于軒替林澄清說，林是在去年市長選舉時才認識李佳芬，且若拿林跟目前高流中心另一位副執行長李鎔阡、民進黨時代的前觀光局主秘梁雅琪相比，林宜靜學經歷「甩掉她們好幾條街」。

林宜靜調升為觀光局主秘，台灣基進和民進黨議員高閔琳指林宜靜是李佳芬的「閨蜜二號」，所以接替「閨密一號」高美蘭，批評「夫人干政」，並質疑林的專業說她不會看公文。

國民黨高雄市議員邱于軒說，林在高雄市長選舉期間，才認識李佳芬、高美蘭，高閔琳的言詞，不禁令人想起高閔琳以前戴口罩誣指黃俊英走路工的畫面。

邱于軒說，林宜靜原本預計派任高流中心副執行長，如今改派觀光局主任秘書，若是比較目前高流中心的另一位副執行長李鎔阡、民進黨時代的前觀光局主秘梁雅琪，以林宜靜的學經歷，可謂甩掉她們好幾條街。

藍營表示，林宜靜原本預計派任高流中心副執行長，高閔琳說林宜靜沒有音樂相關的專業背景，看看民進黨時代派任的另一位副執行長李鎔阡，難道李鎔阡有音樂相關的專業背景？再比較兩人的學經歷，高閔琳怎麼有臉說林宜靜？

邱于軒批高閔琳顛倒是非，醜化修正高雄流行音樂中心設置自治條例，是為了酬庸夫人小妹或是夫人閨蜜小妹，思惟行徑完全是政治打手，年輕時就戴口罩誣指黃俊英走路工，多年來其信口開河的行徑絲毫不改，令人不齒。

藍營指，林宜靜是資深媒體人，曾任三采文化主編、紀經副理，具備MICE國際會展產業策展、行銷豐富的實務經驗，還曾參與太陽劇團Cirque du Soleil、鳳飛飛紀念展、世界健康大會、INFORMS等大型國際會議。

邱于軒說，林宜靜改派觀光局主任秘書，觀光局的主要任務是行銷高雄市、推動高雄市的觀光，以她優異的學經歷，再加上文化局的歷練，高雄市的推動觀光原本就必須加上文化元素，林宜靜的新派令可謂適才適所。

高雄市文化局前機要秘書林宜靜（左）調升至觀光局主任秘書。圖／本報資料照片
高雄市文化局前機要秘書林宜靜（左）調升至觀光局主任秘書。圖／本報資料照片
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高雄市李佳芬文化局

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