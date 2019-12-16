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影／勞工夜市上百名攤商怒吼 警方大陣仗因應

2019-12-16 16:54聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

依據落日條款，有30年歷史的高雄勞工夜市（又稱一德夜市）上月11日熄燈落幕，部分攤商移至凱旋青年夜市做生意，部分攤商怒氣未消，一德夜市攤商自救會今下午率上百名攤商抗議表達不滿，指攤販條例本月10日高雄市議會通過延期半年，其他夜市均可恢復營業，唯獨一德夜市不行。經發局回應，其他夜市依規定提出申請才能延長半年，一德夜市有400多家攤商，因附近住戶不同意，同意比例過低，無法延期。

前鎮警分局派出約50名警力到場，二度舉牌警告，指群眾是違法集會，要求立即解散，氣...
前鎮警分局派出約50名警力到場，二度舉牌警告，指群眾是違法集會，要求立即解散，氣氛一度緊繃。記者謝梅芬／攝影
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前鎮警分局派出約50名警力到場，二度舉牌警告，指群眾是違法集會，要求立即解散，氣...
前鎮警分局派出約50名警力到場，二度舉牌警告，指群眾是違法集會，要求立即解散，氣氛一度緊繃。記者謝梅芬／攝影
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民眾黨立委候選人敖博勝到場聲援，一度對轄區前鎮警分局大陣仗維持秩序有意見，但他仍勸群眾「我們保持理性，別為難警察」，也說「韓國瑜市長若回到高雄我們就去嗆他，表達訴求」，有攤商揚言21日要到挺韓的微笑公園向韓表達抗議。

前鎮警分局派出約50名警力到場，二度舉牌警告，指群眾是違法集會，要求立即解散，氣氛一度緊繃。

敖博勝表示，攤販條例本月10日在高雄市議會通過延期半年，其他夜市可恢復營業，唯獨一德夜市不行，質疑市府做法是趕盡殺絕，不顧攤商生計。敖也說，攤販條例通過延長，市府應該協助輔導攤商走向合法，不該封殺一德夜市，否則攤商為了生存不會停止抗爭。

勞工夜市在一德路存在約30年，每周一傍晚人潮湧進，大發利市，卻苦了周邊住戶，7年前定下「落日條款」，上月11日限期已到，警方調派優勢警力，取締擺攤等占道違規行為，還路於民。

住勞工夜市附近的陳姓住戶說，每到周一擺攤日，車輛違停嚴重，空氣變差，收市後惡臭不散，居民苦不堪言，落日條款到期就應該履行，若約定不算數，誰還相信政府！

一德夜市攤商自救會今下午率上百名攤商抗議表達不滿，指攤販條例本月10日高雄市議會...
一德夜市攤商自救會今下午率上百名攤商抗議表達不滿，指攤販條例本月10日高雄市議會通過延期半年，其他夜市均可恢復營業，唯獨一德夜市不行。記者謝梅芬／攝影
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夜市高雄市韓國瑜

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