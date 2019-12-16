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海葡萄養殖與珊瑚礁復育 澎科大突破成果

2019-12-16 14:41中央社 澎湖縣16日電

澎湖科技大學歷經3年的努力，今天發表透過純淨天然過濾海水養殖栽種海葡萄和室內復育珊瑚礁技術，為澎湖的養殖與海洋復育工作，打出新的出路亮點。

國立澎湖科技大學校長翁進坪今天在「躍動澎科晶采再現」研發成果發表會中表示，教育部推動業生計畫，每年補助新台幣2000萬元，今邁入第5年，總計達1億元。

翁進坪表示，學校成立「熱帶島嶼永續發展研究總中心」進行研發，包括地質、石滬、海洋產業和觀光等，並與葡萄牙、荷蘭、泰國等世界島嶼大學進行西印度太平洋海域珊瑚礁生態系中各種不同海洋生物物種的共生微生物進行跨國整合研究，其中澎湖是採集澎湖南方四島以及本島為主，顯示澎湖珊瑚礁及其共生微生物生態系的重要性，並首度登上國際知名自然通訊期刊。

翁進坪表示，除了珊瑚海洋生物種的跨國研究外，中心也利用澎湖純淨天然過濾海水養殖，進行鹽度測量、水溫監測、除沫器清理、添加營養鹽以及缸壁清潔等進行記錄，獲得突破，目前成長狀況良好，建立海葡萄和室內繁殖軸孔珊瑚的技術，對國內養殖業界與海洋復育是一大福音。

澎湖海域養殖成功特有海葡萄，開發包括海葡萄凝膠、日、晚霜和精華液等系列產品，翁進坪今天在發表會中，並與國內生物科技CONI集團與通路購物的呂慶雲和黃丞鏞等人完成產學合作簽約，將產品推展出去。

澎湖科大近幾年積極推動產學合作，支持業生的創新研發，現有專利權達19件，更積極媒合、簽訂技術移轉及產學合作案件，截至今年底已有29件技術移轉成功案例，其中一件是侯建彰助理教授所成功研製的「水翼博士」風箏衝浪水翼板，並獲得國家專利。

澎湖珊瑚專利

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