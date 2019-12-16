左翼聯盟高雄橋頭拉起大幅布條複刻40年前橋頭事件

一群身上穿著左翼聯盟的民眾今天上午聚集在高雄橋頭火車站前廣場，以大卡車架起大幅布條，寫著「匪諜是假的，東廠是真的」，複製40年前橋頭事件，以反諷的方式，揭露民進黨壓制反對者，迫害異議者的手段，強調要為庶民說話。

林姓代表指出，民進黨自認為承繼昔日受難者事蹟，而迄今仍刻意以受難者形象討公道、討選票，40年前橋頭事件發生在高雄，余登發當年是高雄縣長，今年，高雄也是選戰的主戰場。

林姓代表說，今年是橋頭事件（余登發事件），1979年，余登發是黨外反對力量的龍頭，他勤政愛民、愛鄉土，受到高雄縣民的敬愛。在人民群眾的擁護之下，余登發當選高雄縣長。當時，在戒嚴體制之下，執政的國民黨不容許反對力量壯大，於是，泡製了吳泰安假匪諜案，無中生有，牽連余登發縣長。

吳泰安的背景後來被查出，原來是犯欺詐案嫌犯。愛國愛鄉愛民的余登發就這樣被逮捕入獄，判刑8年，褫奪公權。老縣長無辜受難之後，假匪諜吳泰安也立即被槍斃，殺人滅口。

當年 ，諸多黨外志士集結於高雄橋頭遊行示威，為余縣長伸冤。其中，桃園縣長許信良，因為「參與非法集會」，被硬生生拔掉縣長的職位，從此流亡海外。示威遊行的隊伍中，陳菊、陳婉真等人走在隊伍前端，手持「堅決反對政治迫害」的大布條。

林姓代表說，沒想到，時隔40年，台灣已經解除戒嚴，假匪諜案居然再度爆發，當權的民進黨利用假匪諜王立強本事通天，跨海爆料，硬要把高雄市長韓國瑜拖下水。王立強的背景被查出，是詐欺案累犯。