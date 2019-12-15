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伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部，戶外造勢湧進千名支持者到場，副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安、原民會主委夷將拔路兒站台相挺。潘孟安表示，伍麗華在屏縣府原民處為族人做事不分族群顏色，且作風創新獨特，常把他嚇到心臟麻痺，不過造福族人成績亮眼，盼屏東能團結起來，讓伍麗華將屏東經驗帶進國會。

伍麗華細數從八八風災接任泰武國小校長，克服困難逆境，帶領泰武國小古謠隊走向國際，並陸續創立原住民族課程發展中心、沈浸式族語幼兒園、原住民族實驗學校。上任屏東原民處長，更推動多個「全國首創」，並達成無數「全國第一」。伍強調，她以生命奉獻於原住民族教育與族群主體性的建立，期待參選能打破藍綠框架，以原住名族權益為目標，為原住民族開創不一樣的未來。

潘孟安開玩笑地說與伍麗華共事，常被嚇到「心臟麻痺」，3年前在9成平地人口的屏東市區內，掛出多幅「學原住民運動」布條，還引來民代關切，其實是伍麗華為拉近平地人部落文化的距離，霸氣的展開學原住民運動，至今成效非常好，年年報名額滿。另外，伍也將在屏東勝利新村內6棟眷村建物，打造全國首創的「原住民百貨公司」推廣原鄉產業，明年即將開幕真的是「那麼厲害」。

潘孟安表示，伍麗華在屏東完成排灣族語教材、打造部落托育及長照據點，全台第一座原住民民族學校也正在動工中，她的服務不分族群顏色，外縣市都來挺了，屏東更要展現團結，支持伍麗華將屏東經驗帶進國會。

陳建仁則表示，蔡總統上任成立原住民族轉型正義委員會，伍麗華在其中為原住民的教育、文化、產業、藝術、語言發聲，若伍進入國會，絕對是優質的國會議員。而政府針對原住民族權益相當重視，陸續完成原住民保留地的禁伐補償辦法，共發了30億的補償金，3年來有4萬人受到補助；原住民語言發展法在2017年通過；2018年開始建置部落文化健康站，2019年將完成366個文健站照顧族人的健康；另外，原保地的取得已經取消了5年限制，盼明年選舉能再增加一名優質原住民國會議員，繼續為原住民權益打拼。

民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部。記者江國豪／...
民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部。記者江國豪／攝影
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民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部。記者江國豪／...
民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部。記者江國豪／攝影
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民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部，戶外造勢湧進...
民進黨山地原住民立委候選人伍麗華，今天在屏東新來義部落成立競選總部，戶外造勢湧進千名支持者到場。記者江國豪／攝影
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副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安為民進黨山地原住民立委候選人伍麗華站台。記者江國豪／...
副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安為民進黨山地原住民立委候選人伍麗華站台。記者江國豪／攝影
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