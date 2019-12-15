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為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

2019-12-15 21:28聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

副總統陳建仁今晚到大林蒲為高雄第8選區候選人賴瑞隆助選，他表示，立委不只在立院好好通過法案和預算，也要爭取地方建設，「瑞隆在這方面有夠厲害，為這個地區爭取到3千多億元的建設經費」，大林蒲遷村、高捷延伸案、205兵工廠遷移及機場擴廠案都包括在內。

「沒他就沒這些預算，大家支持他連任好不好？」陳建仁說，大林蒲遷村、旗津過港隧道還有高捷延伸案，明年就要開始做，「一定要有很熟悉的人才能打通任督二脈，讓他在國會才行」，中央和地方都要支持賴瑞隆高票連任，高雄建設才能愈來愈好。

此外，陳建仁也說，大林蒲鄉親對於遷村很重視，賴瑞隆全力協調奔走，行政院長蘇貞昌才在10月8日施政總質詢時宣布核定，並在1045億元中撥出589億元專門做為居民安置費，這都是賴瑞隆盡心盡力奔走的成果，呼籲鄉親明年1月總統票要投給3號蔡英文，政黨票投民進黨，立委票投給能為地方發聲的賴瑞隆。

同選區對手的國民黨候選人陳麗娜，今天上午馬不停蹄掃街拜票，下午出席前鎮、凱旋後援會成立大會茶餅會，與支持者熱情互動。陳麗娜說，周末黃金周對手有副總統加持，她則是親跑基層傾聽地方訴求；之前她也有黨內大咖輔選，但選票還是要靠自己耕耘爭取，將自己想做的事告訴選民、爭取認同。

副總統陳建仁（左三）今晚到高雄大林蒲，為尋求連任的民進黨立委賴瑞隆（右二）站台。...
副總統陳建仁（左三）今晚到高雄大林蒲，為尋求連任的民進黨立委賴瑞隆（右二）站台。記者蔡容喬／攝影
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民進黨高雄第8選區候選人賴瑞隆今晚在高雄大林蒲成立後援會，有數百名在地鄉親到場支...
民進黨高雄第8選區候選人賴瑞隆今晚在高雄大林蒲成立後援會，有數百名在地鄉親到場支持。記者蔡容喬／攝影
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陳建仁高捷陳麗娜

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