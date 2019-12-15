為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

副總統陳建仁今晚到大林蒲為高雄第8選區候選人賴瑞隆助選，他表示，立委不只在立院好好通過法案和預算，也要爭取地方建設，「瑞隆在這方面有夠厲害，為這個地區爭取到3千多億元的建設經費」，大林蒲遷村、高捷延伸案、205兵工廠遷移及機場擴廠案都包括在內。

「沒他就沒這些預算，大家支持他連任好不好？」陳建仁說，大林蒲遷村、旗津過港隧道還有高捷延伸案，明年就要開始做，「一定要有很熟悉的人才能打通任督二脈，讓他在國會才行」，中央和地方都要支持賴瑞隆高票連任，高雄建設才能愈來愈好。

此外，陳建仁也說，大林蒲鄉親對於遷村很重視，賴瑞隆全力協調奔走，行政院長蘇貞昌才在10月8日施政總質詢時宣布核定，並在1045億元中撥出589億元專門做為居民安置費，這都是賴瑞隆盡心盡力奔走的成果，呼籲鄉親明年1月總統票要投給3號蔡英文，政黨票投民進黨，立委票投給能為地方發聲的賴瑞隆。