陳菊助選 請大家讓「恰北北」的邱議瑩續留立法院

距離選舉不到30天，高市立委第一選區立委民進黨候選人邱議瑩今天接連成立內門、燕巢兩地後援會，分別找來行政院秘書長陳菊、內政部長徐國勇、電視名嘴吳國棟等人助陣。陳菊表示，「漂亮寶貝」邱議瑩在立法院是用「恰北北」的態度爭取預算，對於國10延伸六龜、農損補助等政策不讓步，大家要將她送入立法院，繼續「恰北北」地監督政府。

高市立委第一選區包含14個行政區，邱議瑩今天上午成立內門後援會，名嘴吳國棟應邀站台助講，另有內門農會理事長劉旺昌、總幹事洪輝煌等人力挺。

邱議瑩下午轉往燕巢成立後援會，總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇，以及立委葉宜津、管碧玲、莊瑞雄等人到場，另有歌手張秀卿、孫淑媚演唱拿手歌曲娛樂鄉親。

陳菊表示，政府為了照顧幼兒與長輩，今年長照預算40億，明年要增為 500億元，需要民進黨立委來「顧預算」；邱議瑩認真打拚，只要發生天災地變，她總是第一個去農委會要求政府補助，不能讓農民看天吃飯，燕巢芭樂外銷美國、老農津貼每月調升至7500元等政策，她都很努力爭取，平日雖然是台灣漂亮寶貝、水噹噹，但每次為農民爭取利益都是「恰北北、氣勢十足」，國10延伸六龜新威需要110億的預算，交通部長與行政院長蘇貞昌等人都有領教過。