陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

行政院副院長陳其邁今天南下台南助選，被問到未來一旦韓國瑜離開高雄市長的職位，是否可能回鍋參與補選，他表示，這是「遙遠的事」，現階段最重要的是把行政院的工作做好，但他也表示「不論在哪個位子，關心高雄是不變的承諾」

而對於1221挺韓與罷韓人士將在高雄集結，是否可能發生衝突，陳其邁表示，他對台灣的民主有信心，應該不至於發生衝突。

他表示，選舉接近投票活動相當多，難免會有時間重疊的情況，但以過去的經驗來看，並不會因此而發生衝突或暴力，但當然候選人應該要呼籲與約束支持者，台灣民主已成熟，相信1221會快快樂樂、平平安安的結束，但仍要求警方做好準備，因為快投票了、選民難免會情緒亢奮，但是大可不必有一些刺激對方的言語。

他表示，能夠自由表達意見，是台灣民主可貴之處，相信大家會很有風度，平常心看待，想支持誰就支持、想表達什麼意見就表達。