高雄反空汙遊行 民進黨獨缺席！

環團表示，今年高雄反空汙大遊行的規模比往年小很多，特別是藍綠兩黨今年幾乎沒有派人參與。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 高雄反空汙大遊行於15日登場。雖然人潮不如以往，然而各個民間團體、政黨與民眾皆展現熱情，並在遊行終點合唱自編的「反空汙之歌」。環保署稍早針對遊行5大訴求（包括興達燃煤電廠2020年前除役）回應，但並無具體承諾。民進黨未派人參與遊行，國民黨也僅市議員陳美雅代表出席。

環保署未具體承諾

反空汙大遊行由多個環團共同舉辦，包含要健康婆婆爸爸媽媽團協會、台灣水資源保育聯盟、高雄健康空氣行動聯盟。環團表示，今年高雄反空汙大遊行的規模比往年小很多，彷彿沒有沾染選前的熱鬧氛圍，特別是藍綠兩黨今年幾乎沒有派人參與，可能是選前議題較多，分散民眾注意的緣故。

聯盟提出5大訴求：第一，老舊的興達燃煤電廠2020必須除役；第二，中鋼應在2020年停用汙染較大的煉焦爐，改以進口焦碳製鋼；第三，要求台電大林等工廠自2020年起減煤3成；第四，禁止以移動汙染源抵換固定汙染源；第五，在污染甚大的林園石化工業區設光化測站，並在高雄工業區周邊進行流行病學調查以及肺癌篩檢。

對此，環保署已於遊行之前回應，總體來說並沒有具體承諾環團的訴求。第一，興達燃煤電廠燃煤1、2號機組提前於2023年底除役；3、4號機組則於2024年底轉為備用機組，並分別提前至2025年及2026年底除役；第二，中鋼正在建置「防塵網」等防制作業，待整體完成後，其粒狀物防制效率將達98%。

第三，環保署強調，目前從未有任何使用移動污染源抵換給固定污染源的案例，不過政府將持續廣納意見；第四，環保署已在林園工業區鄰近小港、潮州地區設置2座光化測站；第五，環保署將與國衛院及衛福部合作，執行空污危害與健康防護的防制新計畫。

民進黨未參與

儘管規模不如預期，今年仍有許多政黨參與遊行，包含國民黨、親民黨、時代力量、台灣民眾黨、台灣基進、左翼聯盟等，最大黨民進黨則沒有派人參與，其中大部分政黨皆支持遊行的訴求。親民黨的市議員吳益政批評，民進黨在黨外時期也投身環保運動，沒想到執政過後卻與財團站在一起，至於國民黨則始終不懂環保。

國民黨僅由高雄市議員陳美雅代表出席，陳美雅表示，她與遊行的立場完全相同，特別是關閉興達燃煤電廠，韓國瑜擔任市長期間，也針對高汙染地區的學校加裝空氣清淨機與冷氣機。

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