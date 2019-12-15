選將搶進潮州 黃國昌：屏東不是周家的也不是蘇家的

屏東第二選區立委選情戰況激烈，民進黨立委候選人蘇震清今找來副總統陳建仁到潮州吃燒冷冰，國民黨立委候選人周佳琪今也在潮州成立競選總部，巧的是，與時代力量結盟的無黨籍張怡今天也由立委黃國昌陪同，在潮州成立競選總部，三方人馬集結潮州，都準備搶進最大票倉。

屏東縣第二選區範圍廣達22鄉鎮，其中人口5萬多的潮州鎮被視為最大票倉，國民黨立委候選人周佳琪今天上午率先成立潮州競選總部，同時展現競選團隊，她並提出對大潮州地區的政見願景，包括力爭高鐵到潮州、高捷橘線到潮州、大型醫院進駐潮州、台鐵設潮州中央廚房、大潮州區設共融遊具公園、大潮州區設國民運動中心等。

就在周佳琪成立競選總部後，民進黨的蘇震清下午也立刻帶著副總統陳建仁到潮州鎮上吃牛肉、燒冷冰，除了吃美食，包括潮州前鎮長洪明江、立委莊瑞雄也都到場，蘇震清允諾會在立院要求縮短期程，讓潮州人早日有自來水，另外他也表示會爭取捷運到潮州，以大生活圈吸引人潮。

除了藍綠之外，無時代力量結盟的無黨籍張怡今天下午也選在潮州成立競選總部，由時代力量黃國昌站台加持，黃國昌除了強調時代力量是不會被摸頭的政黨，也提醒屏東選民，「屏東不是周家的，也不是蘇家的，屏東是屏東人的」，呼籲選民做出正確選擇，張怡也表示自己絕對會悍衛家鄉的好山好水。