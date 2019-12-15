藍綠潮州鎮交鋒 蘇震清、周佳琪各畫願景藍圖

藍綠陣營屏東潮州短兵相接！屏東第2選區立委呈現9搶1，有4萬多公民數的潮州鎮成為屏南指標票倉，綠營立委候選人蘇震清，今天下午由副總統陳建仁陪同吃潮州燒冷冰；藍營候選人周佳琪今早也成立潮州競選總部，展現地方大團結氣勢；而大潮州地區交通政見成了藍綠陣營吸票的共同話題。

蘇震清表示潮州是屏東最大鎮，他爭取幹管及延管工程5億多元，外加一個淨水場，目前正在趕工中。除了將有自來水改善生活品質外，潮州未來也是新市鎮中心，不只台鐵調度場在潮州，行政院也宣布高雄捷運紅線由小港延伸到林園的同時也延伸到新園、東港、潮州，可促進潮州的發展。

蘇震清強調，他曾經安排交通委員會考察行程，盼在潮州增設立體停車場，以解決交通問題。蘇説著力於交通方面，就是希望遊客到屏東不是走馬看花，而是能夠漫遊屏東，體會屏東的美好。

周佳琪成立潮州競總，由潮州鎮長周品全擔任總幹事，及多名國民黨籍議員出席力挺，雖無大咖站台，但支持者士氣高昂，也展現出在地大團結的氣勢。周示將力爭高鐵南延到潮州、高捷橘線到潮州、大型醫院進駐潮州、台鐵設潮州中央廚房、大潮州區設共融遊具公園、大潮州區設國民運動中心。