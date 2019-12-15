青年參政也會很厲害 李問拋3大政策翻轉馬祖

台北市議員吳沛憶、新北市議員黃俊哲和台中市議員黃守達，今為民進黨連江縣立委候選人李問輔選，並一起健走推廣馬祖觀光，李問表示，參政主要將做3件事，包含爭取資源、增加曝光及培育下一代，並以「愛馬祖，挺青年」的精神，在馬祖深耕、努力。

宣布參選後，頻頻以創意十足的方式向民眾拜票、介紹馬祖風景美食，李問表示，「走路」是種適合認識馬祖觀光的方法，可以將其風景及人文特色介紹給大家。

李問認為，青年參政對馬祖來說非常重要，因過去這段時間，馬祖有許多優秀、有想法的青年，卻沒有機會在國會替民眾發聲，所以他希望能和馬祖青年，一起為馬祖在經濟層面、產業發展過程中，找到更多發展和就業機會。

因此，李問提出3大參政主要要做的事，第一，為馬祖爭取更多資源、第二，為馬祖增加曝光、第三，協助培育馬祖的下一代。

在馬祖資源部分，他將邀請各層級政府部會來馬祖關心馬祖建設發展；在增加曝光度方面，把馬祖風景及人文，如藍眼淚等用更多資源及更好包裝，去跟更多人說馬祖的故事。

而在教育議題上，除了之前舉辦的新課綱的說明會外，他本人也去安親班教小朋友英文，為馬祖爭取更多語言教育的資源。