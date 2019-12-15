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金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門小朋友口中的莒光湖畔長頸鹿公園可能即將消失！這片位在金城莒光湖畔的2.5公頃公園用地，近日在縣議會的強力要求下，縣府撥用給議會成為新的「議政大樓預定地」，消息一出，引起民眾的不滿，浯江守護聯盟今天下午發起「公民好朋友的冬日野餐」，吸引上千名親子到場參與，民眾希望透過訴求與行動，向府會雙方表達不滿，盼能撤回議政大樓預算與興建案，還民眾一個城市綠廊與休閒生活空間。

金門縣議會去年斥資9580萬興建生活館尚未驗收，今年又發文要求縣府撥用莒光公園25號地，欲編列近10億預算進行議政大樓的興建， 縣議員董森堡今天下午特別發起在冬日午後的野餐活動，吸引相當多關心莒光公園去留的民眾到場參與，現場除了有兒童帶動唱演出、二手攤位活動，並有莒光湖歷史人文的定點解說。

上千名民眾全都自發性到場參與，一起在綠地上席地而坐，愉快的進行假日野餐，以具體行動表達公有地為全民資產的訴求，希望府會雙方能撤回成命，莫將一塊具有自然景觀的大好的風景公園據為已有。

董森堡表示，現在的金門縣議會大樓於民國83年興建，至今未滿30年；所需10億的預算所費不貲，嚴重衝擊金門已開始惡化的財政狀況。他認為，這筆錢還不如拿來用在長期照護、弱勢關懷、醫療提升等極需改善的政策，而不是拿來興建議政大樓。府會無視共融公園案已歷經無數次會議的溝通協調進入發包程序，一個完全不用公聽會討論，凝聚民眾意見的重大工程預算案就此進入議程，此舉容易引發民怨沸騰，希望透過此次活動來展現民意，呼籲府會雙方能慎重思考收回成命。

到場參加的民眾黃秀玲則強調，莒光公園原本在今年度欲興設共融公園，如今卻面臨停工的狀況，民眾在意的除了共融公園的工程進度之外，更在意的是府會雙方應該要把錢花在刀口上，而不是將公有資源據為己有，剝奪全體民眾與下一代的生活休閒空間，她強調，小朋友們的童年美好回憶是10億也買不回來的。

小朋友黃昱程也在留言簿上寫下：「希望未來還能在莒光公園的綠地上玩」的話語，向大人們表達童真的訴求。還有不願具名的民眾拿出「議會霸道圈地、庶民無力回天」的紙箱到現場擺放，表達對府會雙方的不滿與憤怒。

對此，金門縣長楊鎮浯在受訪時表示，莒光樓段25地號全筆土地案，縣府及內政部對於這塊土地原有規劃，不論是共融式公園或『城鎮之心』二、三期的規劃，但經過多次的協調，縣府最後還是決定尊重議會要求，撥用土地；今天民眾的聲音我們已經聽到了，相信議會也聽到了，怎麼做才是符合民意的期待，相信議會會拿出智慧來處理。

活動發起人之一的縣議員董森堡（左）與金城鎮長李誠智都先後上台發言，表達反對的立場...
活動發起人之一的縣議員董森堡（左）與金城鎮長李誠智都先後上台發言，表達反對的立場。記者蔡家蓁／攝影
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不少親子都到場席地而坐，享受溫暖的冬日照在身上。記者蔡家蓁／攝影
不少親子都到場席地而坐，享受溫暖的冬日照在身上。記者蔡家蓁／攝影
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不滿的民眾直接在草地上立起反對蓋大樓的標語，看來相當醒目。記者蔡家蓁／攝影
不滿的民眾直接在草地上立起反對蓋大樓的標語，看來相當醒目。記者蔡家蓁／攝影
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上千民眾今天聚集在莒光公園「公民好朋友的冬日野餐」，以具體行動表達公有地為全民資...
上千民眾今天聚集在莒光公園「公民好朋友的冬日野餐」，以具體行動表達公有地為全民資產的訴求，希望府會雙方能撤回成命。記者蔡家蓁／攝影
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金門政大野餐

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