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反空污遊行 高市環保局：4月起就未出現紅害日

2019-12-15 18:43中央社 高雄15日電

南部反空污大聯盟等團體今天號召民眾上街遊行，爭取乾淨呼吸權，高雄市環保局表示，今年空氣品質良率及細懸浮微粒（PM2.5）濃度為歷年最佳，4月起就未出現PM2.5紅害日。

反空污大遊行民眾、親民黨副總統候選人余湘和台灣民眾黨發起人蔡壁如等人先在高雄市勞工公園集結，多個環保團體輪流上台說明空污危害，也發表台電興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦、煤場加蓋等訴求。

遊行路線經台電南部電廠、中鋼公司總部、中油高雄營業處等，沿途警方協助交管，最後到高雄市政府四維行政中心，由參與者發表訴求，爭取健康呼吸權。

高雄市環保局空污與噪音防制科長黃家俊表示，支持環團立場，雖然今年各項空氣污染指標都有明顯改善趨勢，但仍有很大努力空間，將持續推動更積極管制策略。

環保局發布新聞稿指出，今年空氣品質良率及細懸浮微粒（PM2.5）濃度均創下歷年最佳，4月至今未出現PM2.5紅害日，二氧化硫降幅20.5%也創歷年紀錄，空污已大幅改善。

對於反空污遊行訴求，環保局也表示已有積極作為，包括興達電廠秋冬停機減煤、中鋼堆置場室內化、林園光化測站等，並正推動更嚴格的高雄市電力設施排放標準，再降低台電及中鋼汽電共生污染排放。

中鋼公司也發布新聞稿表示，自民國102年至107年完成相關空品改善設備更新，共可減少年排放粒狀物1159公噸、硫氧化物4935公噸及氮氧化物1312公噸，並增設原料儲存場南側防塵網等空污改善工程，累積投資金額近新台幣61億元。

台電公司則表示，已採取自主降載、採用最新超臨界燃煤機組及更新既有機組環保防制設備等措施減排，所有燃煤電廠近年來排放量均下降，其中興達電廠燃煤機組今年排放，預估相較民國88年減少85%。

台電公司指出，興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空污季時停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量。且在今年供電趨於穩定情況下，台電也自主擴大降載幅度，9月至11月興達電廠共降載234次，並興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器與增設排煙脫硫脫硝設備等。

台電進一步說明，為配合執行「減煤增氣」政策，興達電廠正推動燃氣機組更新改建計畫，並將燃煤1、2號機組提前於112年底除役；3、4號機組則於113年轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8%才啟用，且將分別至114年、115年除役。

空污台電高雄市

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