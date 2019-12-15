影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

國民黨總統候選人韓國瑜與宜蘭立委候選人呂國華競選總部下午成立，會場擠滿人，朱立倫與謝龍介等人都站台造勢。由於宜蘭立委候選人除了呂國華，還有退黨以無黨籍參選的黃定和，謝龍介聲嘶力竭喊出「大義滅親」，不管任何人來拜託，大家要給呂國華的這一票，絕對都不能分出去。

韓與呂競選總部成立大會下午舉行，現場湧入大批支持者，由於韓國瑜人在高雄，團隊成員等到最後一刻，確定他無法趕來宜蘭；但競總成立大會仍有全國競總主委朱立倫、宜蘭競總主委林姿妙、台南市議員謝龍介及文山伯等人炒熱氣氛。林姿妙送上蔥與蒜，還舉起呂國華的手高喊「凍蒜」，呼籲大家把優秀人才送進立法院。

謝龍介「一生監督你一人」關注著賴清德的發言，本月9日晚間賴為台南市第一選區立委候選人助選時，呼籲原本票要投給小黨的鄉親要「大義滅親」，總統、立委、政黨「三張票」都要支持民進黨。

謝今天在宜蘭幫呂國華站台時，也高喊「大義滅親」集中選票支持呂國華，無論任何親朋好友來拜託，大家都要堅定支持呂國華。他表示，自己與呂國華雖然不是關公劉備，但好比親兄弟，只要呂隨時有事，一通電話，馬上趕到現場加油助勢，請大家要給呂國華這一票，絕不能分出去。