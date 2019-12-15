高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019高雄反空汙遊行隊伍今下午自勞工公園出發，沿途「路過」成功路台電電廠、中鋼總部及中油高雄營業處，最後轉往高市府，遊行路線約4公里，創下歷年來反空汙遊行最長路線，但今年參加人數約僅3百多人，與往年動輒千人的遊行人數落差不少。

有參加人士認為，可能與12月21日高雄要舉行Wecare大遊行及挺韓遊行相關，不少公民團體將動員火力集中在下周；但也有人認為，反空汙遊行發起人之一的陳椒華加入時代力量不分區立委候選人，其他環團不願沾染過多政治色彩，因此今年就沒有響應。

高雄市副市長陳雄文表示，往年反空汙遊行可能正好碰上一些政策推動，像老舊車輛汰換，就會把一些老車駕駛激出來，要看當時的背景環境，「高雄到目前為止沒有什麼空汙問題，可能民眾感覺上覺得還好」，陳雄文說，不敢講為何人比較少，「可能是老天保佑吧，到目前為止空品還算差強人意！」

針對環團今年幾大訴求，陳雄文說，市府一直都有正面回應，像要求興達電廠秋冬季停機減煤，已是歷年來要求最嚴格，中鋼也提出整套改革計畫，預計8年投資3百多億元，市府也要求中鋼縮短期程；至於林園工業區設光化測站，環保署、經濟部已設了9站，如果環團或居民認為不夠，還可以再討論增設。

至於為工業區居民進行流行病學調查，陳雄文說，過去會考慮調度部分空汙費來執行居民健檢，但因為流行病學調查需要大規模取樣數據，並持續好幾年，市府會跟環保署、衛福部討論，看中央有何種資源能支持再來進行。

陳雄文表示，高雄今年11月首度沒有PM2.5紅害日，AQI空品良好天數也有75.7%，已有看到一些成績，對於環團不滿之處，「我們也認為有很多要改善的空間，雖立場不同，但目標是一致的」。