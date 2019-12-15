跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

中國生產黨金門縣立法委員候選人盧月香今日成立競選總部，盧月香表示，金門有2千多位陸配，倘若每位姊妹都能動員家裡的人來支持她，那她當選的機會將大大的提高，盧月香強調，如果能進入立法院，她將推動金門為「自由貿易區」，配合韓國瑜當選總統，以利金門的貨出得去，外面的人進得來，帶領金門人走出一條致富路。

此次金門立委選舉大爆炸，「10搶1」的情況下，選情空前激烈，其中除傳統的國民黨候選人外，大多都是無黨籍的候選人；因為在金門地區有2至3千個新住民家庭，讓相關的中國生產黨格外引人矚目。盧月香今日成立競選總部，包括盧氏宗親會、多位台灣友人與不少陸配都到場力挺。

盧月香表示，她是福建人，嫁來台灣已有20多年，在無數次來回金廈途中，在金門認識了許多鄉親、朋友及新住民姐妹，更對金門有了深深的情感。因此決定落籍金門，並於金門成立了中國生產黨，希望能為這片土地及人民做些事情。

盧月香提到，現在藍、綠兩黨在惡鬥，她若能當選立委，將來一定會推動兩岸和平，兩岸不和平，金門又成砲灰，祖先受的苦難，我們沒忘記，一定要推動和平、九二共識，打造金門成為世界貿易自由區，為金門人找出一條經濟的出路。