金門旅居桃園選民多 桃檢金檢有趣反賄選金門人有感　

明年1月11日總統、副總統及立委選舉不到30天，福建省金門縣旅居桃園市的金門人估計約5、6萬人，人數眾多成為金門選舉拜票重點區，桃園地檢署、金門地檢署今天上午在中壢區，結合桃園市金門同鄉會舉辦老人福利宣導及敬老表揚，桃檢襄閱主任檢察官林秀敏領軍提供有趣的反賄選宣導、發放反賄選宣導品，場面熱鬧，林秀敏表示，金門旅桃人數多，透過輕鬆、有趣的反賄選方式，宣導拒絕賄選、檢舉有獎金的法治觀念，杜絕離島賄選。

林秀敏率領反賄選小組準備文宣用具，在會場現場擺設宣導品、與民眾有趣互動宣導，加深現場所有金門旅臺台親反賄選法治觀念，抵擋候選人金錢誘惑，勇於檢舉賄選，林秀敏表示，檢舉正、副總統候選人賄選最高檢舉獎金1500萬元，檢舉立委候選人賄選最高獎金1000萬元，希望民眾都能直言不賄，發覺賄選立即撥打24小時檢舉專線0800-024-099按4，拒絕賄選，莫因小失大。