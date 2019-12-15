韓國瑜體驗眷村文化 在黃埔新村獲民眾熱烈歡迎

國民黨總統候選人韓國瑜今天下午和高雄市立委候選人李雅靜到黃埔新村體驗眷村文化，與兩位眷村伯伯話當年，品嘗眷村奶奶做的酸菜白肉鍋、眷村料理和饅頭。韓國瑜表示，過去自己也是軍人，未來當選總統，一定努力推動相關文化保存的政策。

目前住戶楊書豪邀韓國瑜、李雅靜，以及市議員劉德林、鍾易仲、鄭安秝、地方耆老曹先生、郭先生一起品嘗酸菜白肉鍋，屋內擠滿人潮，也有不少韓粉在眷村內拍照留念。

李雅靜還開直播介紹眷村的文化，李雅靜說，自己是第一個挺身捍衛黃埔新村的議員，6年前黃埔新村面臨被拆除危機，李雅靜遍尋法令，終於援引「文化資產保存法第61條暨文化景觀登錄及廢止審查辦法第4條」條文規定，讓黃埔新村得以完整保存下來。

保護眷村風貌，目前高雄市府採「以住代護、民宿化經營」，李雅靜覺得民宿化未必是保存、活化眷村文化的最理想模式，如果將黃埔新村打造成一個「活的眷村文化博物館」，讓曾經住在眷村的爺爺奶奶重回黃埔新村話當年、講故事，才能讓黃埔新村真的保存下來。