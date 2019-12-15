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高市擬將高港第20工區開發回饋比例提高 高港：再協調

2019-12-15 17:32聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄港舊港區（1-21號碼頭）土地開發回饋，高雄市政府今天宣布，由目前已達成協議...
高雄港舊港區（1-21號碼頭）土地開發回饋，高雄市政府今天宣布，由目前已達成協議的42%提升至52%，港務公司也發表達聲明，將再與高雄市政府協調、溝通與說明。圖／高雄市都發局提供
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高雄市政府今天中午表示，要將高雄港第20工區開發計畫回饋比例由42%提高至52%，將使投資人成本墊高，財務效益降低，不利招商引資，港務公司今天表示，將再與高雄市政府協調溝通。

高雄港務公司表示，推動高雄港舊港區轉型開發，與高雄市政府在108年6月簽訂「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」協議書，但因推動開發案中央必須提供42%土地回饋給高雄市政府，所以土地管理機關及主管機關須審慎評估開發內容與財務效益，以確保國有土地資源能達到最有效使用，所涉及開發回饋的三方協議書正積極進行審查中。

高港公司表示，商港港市雙方合資成立「高雄港區土地開發公司」是為解決該區回饋比例問題，如果高雄市政府將回饋比例由42%恢復提高至52%，土開公司將無所依附，第20工區的開發行為將回歸由港務公司自行辦理。

港務公司再次重申，「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」將由「高雄港區土地開發公司」執行招商開發，土開公司已訂有分期分區招商規畫，在政府部門三方間之開發許可協議書尚未簽訂前，國內外業者如有意在上開區域投資「愛情摩天輪」或其他客運服務、觀光遊憩等設施，仍可先行研提具開發效益的投資計畫向土開公司洽談合作，如經土開公司評估可行，土開公司會依程序提送投資計畫洽商港務公司，並提出申請開發，屆時港務公司對於投資案會給予必要協助。

高港公司表示，「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」推動的重點，在於投資開發業者應先向土開公司提送具開發效益的完整投資計畫書並完成審查程序後，才會進入到政府部門三方間開發許可協議書的規範範疇，港務公司將再與高雄市政府協調、溝通與說明，協助推動高雄港客運服務與觀光遊憩產業的招商開發。

高雄港高雄市愛情

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