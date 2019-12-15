阿嬤想你了 副總統搓湯圓不忘提醒返鄉投票也看阿嬤

副總統陳建仁今天下午與立委鍾佳濱前往屏東縣私立椰子園老人養護之家參訪，同時和老人們一起搓湯圓，院方並且安排老人和副總統一起呼籲青年返鄉投票，同時探望長輩，86歲的蘇清英就當面向陳建仁說，希望自己的孫子趕快回來。

陳建仁今天南下屏東，輔選行程滿檔，他先和民進黨立委候選人鍾佳濱探望養護之家的老人，接著又和二選區候選人蘇震清一起到潮州吃燒冷冰，然後再前往來義參加山原立委候選人伍麗華競選總部成立大會。