親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

屏東旅遊市集在台北松菸 南國好吃好玩都在這裡

2019-12-15 13:04聯合報 記者翁禎霞潘欣中／屏東縣即時報導

冬天正是旅遊屏東的好時候！屏東縣政府主動出擊，將屏東的好吃、好玩、好住、好買、好行列車開往台北，昨天和今天（15日）在台北松山文創園區（松菸）展出，想到屏東旅遊的民眾可以前往，先感受熱情屏東的溫度。

縣府表示，這次在松山文創園區展出的屏東旅遊元素，包括必去的「海洋生物博物館」，必買的屏東可可「小雨果巧克力」、「可可雅米」、「牛角灣巧克力咖啡農園」，還有墾丁的特色民宿和旅館，包括「墾丁福華渡假飯店」、「墾丁夏都沙灘酒店」、「墾丁怡灣渡假飯店」、「小墾丁度假村」、「嵐翎白砂渡假莊園」、「紅逗行旅」、「龜地灣旅棧」、「椰林之家民宿」、「墾丁光現特色民宿」、「盤古拉渡假花園」、「灣臥」等，在現場都有優惠活動。

另外，「屏什麼好玩市集」則幫遊客網羅2019屏東優質伴手禮，東港味益的一口大滿足「鮪魚」鬆蛋捲、新延香的舞醬傳家系列產品、鮮而美的萬丹椒朋友、豆油伯純釀造的好味道、台灣設計展設計選物-小雨果巧克力「黑金可可核桃酥」，都是十分推薦的伴手禮。

縣府表示，現場除了有滿滿的屏東好物、優質旅宿、好玩體驗外，還有來自星光大道的陳景皓（萬丹椒朋友），今天舞台音樂時間，將帶來「萬丹!神曲!」萬丹Oneday。

遊客還可以在屏東專屬的活動舞台拍照留念。圖／屏東縣政府提供
遊客還可以在屏東專屬的活動舞台拍照留念。圖／屏東縣政府提供
分享
松菸現場展出多種來自屏東的文創伴手禮。圖／屏東縣政府提供
松菸現場展出多種來自屏東的文創伴手禮。圖／屏東縣政府提供
分享

延伸閱讀

屏東凌晨惡火毀2工廠1民宅 女燒死工寮內成焦...

小而美壽卡鐵馬驛站 鄉長要擦亮單車族聖地招牌

攻屏東青年票 藍綠入夜開講

院長vs.議長 屏東文宣戰火藥味濃

相關新聞

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

岡山眷村田野音樂教室 現場帶孩子創作家鄉的歌

2019-12-15 09:43

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

美濃心樂園 揪愛來放傘

2019-12-15 00:06

壽卡鐵馬驛站 提供遊客簽名板

2019-12-15 00:05

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

比青蘋果更美味 蜜棗新品種「雪麗」來了

2019-12-15 00:02

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

罷韓遊行要改期？趙天麟：21日我全家都會參加

2019-12-14 17:46

綠營望罷韓遊行改期？尹立：堅定舉辦、我們不是民進黨

2019-12-14 17:46

屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

2019-12-14 17:40

金門縣立圖書館推自動化服務 借還書更便利

2019-12-14 17:32

農委會主委陳吉仲為邱議瑩站台自曝 去年他也被霸凌

2019-12-14 16:38

縣文化局推23本新書 讓讀者看到多面向的金門

2019-12-14 16:32

影／賴清德鳳山參香 打趣佛祖也支持「3」號

2019-12-14 16:31

訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

2019-12-14 16:31

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

北竿短坡山新亮點 40高射砲複製版重現戰地

2019-12-14 13:30

Wecare高雄宣傳罷韓 市集發送貼紙籲參加遊行

2019-12-14 12:00

鳳山運動園區體適能運動中心試營運 民眾免費體驗7天

2019-12-14 11:22

晶瑩剔透比青蘋果更美味！蜜棗新品種「雪麗」上市

2019-12-14 11:19

高雄大型卡通氣球遊行 今天下午夢時代登場

2019-12-14 11:10

科工館擬真夜市！「直覺X科學X推理：機率特展」超好玩

2019-12-14 10:21

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

高市少年隊偵查佐今登柴山昏迷 心肌梗塞送醫不治

2019-12-14 17:31

她分享「剪髮前後對比照」網友視線全往下：故意的吧！　

2019-12-14 16:27

獨／淡大學生數史上新低 蘭陽校園110學年度擬撤回淡水

2019-12-15 09:35

試體驗？桃機觀景台早上總統剪綵開放 下午四點管制

2019-12-14 20:20

一頭白髮的基努李維女友 暢談為何拒絕染髮

2019-12-14 15:59

美中貿易協議終於敲定 道瓊為何只漲3點？

2019-12-14 17:44

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

冷氣掉落引發火警？苗栗竹南4樓住宅救出2人

2019-12-14 18:25

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

2019-12-15 11:18

日企不想再「幫別人培養人才」美名校MBA日籍生銳減

2019-12-14 21:46

16檔明星股 內外資押寶

2019-12-15 00:39

縱火七死嫌犯被問為什麼縱火？嗆媒體「關你什麼事」

2019-12-14 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top