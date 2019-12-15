屏東旅遊市集在台北松菸 南國好吃好玩都在這裡

冬天正是旅遊屏東的好時候！屏東縣政府主動出擊，將屏東的好吃、好玩、好住、好買、好行列車開往台北，昨天和今天（15日）在台北松山文創園區（松菸）展出，想到屏東旅遊的民眾可以前往，先感受熱情屏東的溫度。

縣府表示，這次在松山文創園區展出的屏東旅遊元素，包括必去的「海洋生物博物館」，必買的屏東可可「小雨果巧克力」、「可可雅米」、「牛角灣巧克力咖啡農園」，還有墾丁的特色民宿和旅館，包括「墾丁福華渡假飯店」、「墾丁夏都沙灘酒店」、「墾丁怡灣渡假飯店」、「小墾丁度假村」、「嵐翎白砂渡假莊園」、「紅逗行旅」、「龜地灣旅棧」、「椰林之家民宿」、「墾丁光現特色民宿」、「盤古拉渡假花園」、「灣臥」等，在現場都有優惠活動。

另外，「屏什麼好玩市集」則幫遊客網羅2019屏東優質伴手禮，東港味益的一口大滿足「鮪魚」鬆蛋捲、新延香的舞醬傳家系列產品、鮮而美的萬丹椒朋友、豆油伯純釀造的好味道、台灣設計展設計選物-小雨果巧克力「黑金可可核桃酥」，都是十分推薦的伴手禮。