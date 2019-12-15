岡山眷村田野音樂教室 現場帶孩子創作家鄉的歌

高雄市岡山眷村文化協會12月在岡山樂群村眷舍舉辦兩場特別的田野音樂教室，邀台青蕉樂團主唱王繼維、科技音樂藝術家吳修銘等人，帶著前鋒國小、岡山國中學生透過對家鄉的印象，共同創作成一首歌曲，讓年輕學子平時能更關注生活周遭環境，並重新以不同的視角去看自己的家鄉。

該活動是藝術展演「大譜普市：一座偉大城市的技術指南」的系列活動之一，起源於一群在地藝術家在2014年高雄八一氣爆後，期望關懷生活環境而進行長期累積與創作，今年11月盛大開展。

「田野音樂教室」以關懷家鄉、打開耳朵、突破想像為特色，將在地環境變遷議題轉譯成可愛有趣的故事，再將故事和互動性音樂連結，形成一個可讀、可觸、可聆聽的互動作品。

田野音樂教室從11月起共舉辦4場工作坊，邀大小朋友參與走讀說唱家鄉的環境，其中2場12月11日與27日在岡山樂群村，分別由岡山前峰國小、岡山國中學生來場說、畫、唱在地環境的音樂課。

王繼維和吳修銘兩人先一搭一唱，演繹充滿童話與趣味的繪本故事「小屋子」，透過說唱故事，向孩子們點出生長環境的優劣狀況與變遷中的各種音樂，接著邀請學童以「家」為主題，不斷發想關於家的單詞，最後以簡單的數拍子，將這些詞彙創作成一首歌曲，進行配樂及錄音，轉化成獨一無二的樂曲。

王繼維說，創作總是和生活相關，家、故鄉、生活周邊的環境，特別容易讓小朋友受啟發，也對環境更有感。