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小而美壽卡鐵馬驛站 鄉長要擦亮單車族聖地招牌

2019-12-15 03:47聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東與台東縣交界處的屏東獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也是環島單車族必訪的休憩和朝聖地，因飽受歲月風霜出現老態，獅手鄉公所月前接手營運管理後，重新粉刷並美化環境，還將在路口架設大型溫度顯示計、闢停車場、設原民裝飾藝術；警官退休的鄉長周英傑說，要擦亮這塊老招牌，成為小而溫馨的休憩站。

不到10坪大、2層建築的壽卡鐵馬驛站，早在日治時期是進出台東和屏東的路口檢查哨，1997年10月國防部與內政部公告解除山地管制後，檢查哨撤除成為閒置建築，因海拔高460公尺，是台9線南迴公路最高點，又是環島必經地，單車車友常在壽卡休息，補充體力後再上路，於是發展成鐵馬驛站，屏東縣政府整修後，鄉公所月前完成土地移撥手續，接下營運管理。

在環島單車族心目中，壽卡鐵馬驛站之所以讓人難忘，因從屏東枋山鄉楓港一路爬坡到最高的獅子鄉壽卡，長達21公里，體力已到一個臨界點，在壽卡上廁所、輪胎打氣、稍事休息後，接者一路下坡到台東縣達仁鄉，有先苦後甘的暢快感，反向騎乘亦然，到了壽卡，之前的辛苦全都值得，全都值得，怎不讓人難忘，必定拍照留念、上網打卡。

縣政府前年向觀光局爭取特色加值計畫經費300萬元，改善驛站相關設施，針對常遭人簽名留念「汙染」，站內也設專供遊客簽名的字板，提醒遊客「不要簽在不該簽的地方」；周英傑說，鄉公所接手後將勇士、少女浮雕像和外牆的百步蛇、太陽、四人頭圖樣的木製排灣圖騰再美化，凸顯排灣族人文風情，還提供到此一遊的專屬紀念章，接著要闢停車場、在路口架設大型溫度顯示計，驛站雖小，卻要給遊客滿滿的溫馨甜蜜回憶。

位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也...
位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也是環島單車族必訪的休憩和朝聖地，獅手鄉公所月前接手營運管理後，重新粉刷並美化環境，提供專屬紀念章，營造小而溫馨的休憩站。記者潘欣中／攝影
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位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也...
位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也是環島單車族必訪的休憩和朝聖地，獅手鄉公所月前接手營運管理後，重新粉刷並美化環境，營造小而溫馨的休憩站。記者潘欣中／攝影
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位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也...
位於屏東與台東縣交界處的獅子鄉壽卡鐵馬驛站，是台9線南迴公路的最高點和必經地，也是環島單車族必訪的休憩和朝聖地，獅手鄉公所月前接手營運管理後，重新粉刷並美化環境，營造小而溫馨的休憩站。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府環島單車

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